Ríos desbordados y fuertes lluvias amenazan varias provincias del Ecuador

Las intensas lluvias que azotan el país desde la noche del 10 de febrero han puesto en alerta a varias provincias del país, y no solo a Guayaquil, donde se registra un aguacero de ya doce horas.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los aguaceros han sido constantes en territorios como Los Ríos, Esmeraldas, Loja, Chimborazo, y en varios cantones del Guayas. Se prevé que la lluvia continúe durante la mañana de este 11 de febrero, con una pausa en la tarde, pero que retorne por la noche.

Uno de los problemas más graves se registra en Guayaquil, donde las lluvias se han combinado con una marea alta desde ayer (10 de febrero), complicando aún más la situación. En sectores como Sauces 6, las inundaciones han afectado gravemente a las familias, quienes esta mañana han tenido dificultades para acceder a sus viviendas. Los comerciantes también se ven impedidos de abrir sus negocios debido a la entrada de agua.

La situación no se limita a las inundaciones y el congestionamiento vehicular, ya que, según un comunicado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ya se han desbordado tres cuerpos de agua: el Estero del Toro en Naranjal (Guayas), la Quebrada Seca en la parroquia Quinará (Loja) y el río Zamora en Zamora Chinchipe. Además, se informó sobre 8 ríos y cuerpos hídricos con alta tendencia a desbordarse, entre ellos el río Blanco, en Esmeraldas, el río Chimbo en Chimborazo, el río Vinces en Los Ríos, y los ríos Bulubulu y Daule en Guayas.

📣#SNGRInforma: Compartimos el estado actual de los cuerpos hídricos en el país.



•1 cuerpo hídrico desbordado

Guayas | Estero el Toro (Naranjal)



•3 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar su nivel



Los Ríos | Río Vinces

Guayas | Río Daule

Zamora Chinchipe | Río Zamora pic.twitter.com/XbeDAZWYnn — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) February 10, 2025

En Guayaquil son varias las calles que aún a esta hora, 9:00, permanecen con agua acumulada. Los barrios la Alborada y Sauces constan entre los afectados. Cortesía

En Zamora-Chinchipe, las lluvias intensas en la parroquia de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provocaron el desbordamiento del río Zamora, afectando a 15 viviendas. Habitantes de la zona, como Lenin Moreno, denuncian que las actividades mineras han alterado el cauce natural del río, provocando inundaciones en varias zonas, como en el sector Playas de Juján. Como resultado, muchos de los afectados, como el propio Lenin, han perdido recursos valiosos, en su caso, cerca de 10 mil dólares en producción de tilapia.

El director zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Adalí Jaramillo, informó que un equipo técnico especializado está evaluando las viviendas afectadas. Algunas familias serán reubicadas en zonas más seguras para evitar mayores riesgos ante las posibles crecidas de los ríos en las próximas horas.

La situación sigue siendo crítica en diversas zonas del país, y las autoridades instan a la población a tomar las precauciones necesarias ante la creciente amenaza de inundaciones y desbordamientos de cuerpos de agua.

La situación en Guayaquil

Además de los atascos y calles anegadas, en Guayaquil se reportan daños en los semáforos, en su mayoría intermitentes, en calles como Gómez Rendón, Guaranda y Domingo Comín; árboles caídos, vehículos atascados y choques.

En barrios del norte, como Álamos Norte y la décima etapa de la Alborada, las familias reportaron varios cortes de luz que duraron solo unos segundos. Nathalia Secaira, residente de Álamos Norte, relató a EXPRESO que alrededor de las 3:00 de la madrugada experimentó tres cortes de electricidad en menos de cinco minutos. "No pude ni apagar los breakers porque todo fue muy rápido. Las alarmas de algunas ciudadelas se activaron y eso me generó algo de temor. A la final no pasó nada, fue solo el susto", comentó Secaira.

⛈️Intensa lluvia en Guayaquil⛈️



Calles principales inundadas, y sectores anegados en el norte de la ciudad.



En la Av. Juan Tanca Marengo; a la altura del colegio Americano, hay vehículos averiados. pic.twitter.com/QRdrKLyN33 — Ricardo Alcivar M. (@ralcivarTA) February 11, 2025

