Guayaquil resiste el aguacero: Más de 12 horas de lluvia dejan secuelas en la ciudad

La fuerte lluvia registrada la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero sorprendió a Guayaquil, generando problemas en varios sectores de la ciudad. Uno de los malestares más destacados es el congestionamiento vehicular, que afecta a los habitantes de la urbe.

Operativo fuera de la delegación de la ATM revela irregularidades: ¿Qué encontraron? Leer más

Según informes de Segura EP, sectores al norte de la ciudad, como la avenida Antonio Parra, entre las ciudadelas Sauces 5 y Sauces 6, presentaron acumulación de agua, por lo que se recomendó manejar con precaución.

Además, el sector de la avenida Isidro Ayora y José María Roura, así como la avenida Francisco de Orellana, la Juan Tanca Marenco y Las Aguas, también registraron inundaciones parciales. Personal de Interagua y del Municipio intervinieron en estos puntos para limpiar alcantarillas y retirar escombros para permitir el paso del agua.

Te invitamos a leer | Fuertes lluvias en Guayaquil provocan caos y preocupación ciudadana

Un árbol cayó sobre las calles Aurora Estrada y Tungurahua, lo que obligó a las autoridades a intervenir para remover escombros y restablecer el paso. Segura EP

El panorama en la mañana del 11 de febrero

Este 11 de febrero el panorama no ha cambiado mucho. Las calles de Guayaquil siguen soportando los efectos de más de 12 horas de lluvia continua. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó lluvias moderadas a fuertes en la zona interior del litoral ecuatoriano y anunció que estos episodios se mantendrán tanto por la mañana como por la noche.

Hasta el momento, el Inamhi no ha emitido un reporte detallado sobre los litros por metro cuadrado de agua que ha soportado la ciudad desde que las lluvias comenzaron a las 18:30 del 10 de febrero.

RELACIONADAS Anuncian cierres de calles y desvíos de buses en el centro de Guayaquil

⛈️Intensa lluvia en Guayaquil⛈️



Calles principales inundadas, y sectores anegados en el norte de la ciudad.



En la Av. Juan Tanca Marengo; a la altura del colegio Americano, hay vehículos averiados. pic.twitter.com/QRdrKLyN33 — Ricardo Alcivar M. (@ralcivarTA) February 11, 2025

Afectaciones registradas

Entre las afectaciones registradas se incluyen semáforos intermitentes en calles como Gómez Rendón, Guaranda y Domingo Comín. Según informó el Municipio, a partir de las 4:30, el Centro Operativo de Segura EP coordinó con la Empresa Pública de Parques el corte y remoción de escombros tras la caída de un árbol en las calles Aurora Estrada y Tungurahua.

Cortes de luz en el norte de la ciudad

En barrios del norte, como Álamos Norte y la décima etapa de la Alborada, las familias reportaron varios cortes de luz que duraron solo unos segundos. Nathalia Secaira, residente de Álamos Norte, relató a EXPRESO que alrededor de las 3:00 de la madrugada experimentó tres cortes de electricidad en menos de cinco minutos. "No pude ni apagar los breakers porque todo fue muy rápido. Las alarmas de algunas ciudadelas se activaron y eso me generó algo de temor. A la final no pasó nada, fue solo el susto", comentó Secaira.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!