Revisión técnica vehicular en Guayaquil: estos servicios no habrá este 18 de octubre

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) mencionó servicios informáticos suspendidos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Los vehículos podrán ser atendidos hasta el 31 de diciembre.

La atención en los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) en Guayaquil tendrá modificaciones este sábado 18 de octubre, según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Este cambio se debe a la "suspensión de los servicios informáticos, por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)", indicó la ATM en un comunicado.

Por eso, los CRTV "atenderán únicamente el servicio de revisión técnica y exclusivamente con turno previamente agendado", se especificó.

La ATM detalló qué trámites no se podrán realizar:

Transferencia de dominio

Bloqueo y desbloqueo de vehículos

Duplicado de matrícula

Emisión de matrícula por primera vez

Certificado único vehicular

Estos trámites se podrán volver a gestionar desde las 08:00 del lunes 20 de octubre, indicó la ATM, cuando se espera que la ANT restablezca su sistema informático.

Cuándo se retomará el retiro de vehículos

Se prevé que los trámites para retirar vehículos que estén en los Centros de Retención Vehicular, se retomarán este lunes 20 de octubre, cuando se espera que la ANT restableza el servicio.

Los Centros de Retención Vehicular se ubican en tres puntos: kilómetro 24 de vía a la costa (Chongón); en la vía a Daule; y en la calle Andrés Efraín Álava Mestanza, detrás del estadio Alejandro Ponce Noboa, en el sur.

