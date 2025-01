¿Por qué se retiraron las rejas de Los Almendros? Municipio de Guayaquil lo explica

El retiro de seis rejas de seguridad instaladas en la zona de Los Almendros (Avenida José de La Cuadra y Ernesto Albán) ha traído conmoción y discordia entre todo el vecindario.

Un grupo de vecinos, que aseguran haber participado de la instalación ante los actos delincuenciales, está en contra de la medida, pero otros, que declaran que esto les quita la libre movilidad, están de acuerdo con la autoridad que este martes 21 de enero decidió quitar las rejas.

Ante esta situación, el Municipio de Guayaquil se pronunció al respecto y explicó los motivos para la desinstalación de las seis estructuras.

Llegó “Justicia y Vigilancia” a quitar todo, todo el trabajo e inversión de los vecinos y comité Los Almendros.



Esto es lo que dice el Municipio de Guayaquil

El Cabildo dio a conocer que dichas rejas contaban con varias denuncias porque las estructuras obstaculizaban la libre circulación. En el operativo de control participaron delegados de la Dirección de Justicia y Vigilancia, Segura EP, ATM y Policía Nacional del Ecuador.

Según lo dicho por el Municipio, en este caso puntual, se confirmó que dichas estructuras no contaban con el informe de factibilidad de tránsito, viabilidad y movilidad, por lo que se procedió al retiro y posteriormente fueron entregadas a un representante de la ciudadela.

Actualmente está vigente la ordenanza que regula la ocupación del espacio o vía pública, mediante la instalación de elementos de seguridad (rejas) en el cantón. "Es fundamental resaltar que ingresar una solicitud para el permiso no implica la obtención automática de los permisos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento", añadió la autoridad.

Hay discordia entre los vecinos del sector

"Nosotros estamos cansados de los robos y decidimos cuidarnos, ya que el Municipio no lo hace y vienen a quitarnos lo que hemos hecho. No es justo", dijo Alan Contreras, un morador del sector que trató de oponerse al retiro de las rejas.

Mientras se realizaba la desinstalación, el alboroto se formó entre los moradores y los empleados municipales. "No hacen ni dejan hacer. Es injusto lo que hacen con nosotros", reclamaron varios moradores.

Por otra parte, algunos otros moradores están en desacuerdo con la presencia de estas estructuras que impiden la movilidad que antes se tenía.

"Me están impidiendo la libre movilidad en una calle que es pública. Eso no está bien. Las rejas deben retirarse porque esto no es una urbanización", reclamó Luis Santillana, morador del sector.

El reclamo de ellos es que se cierran las puertas en horarios claves y no hay nadie que pueda abrirlas, por lo que terminan incrementando el tráfico.

