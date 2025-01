Moradores de Los Almendros reclaman por rejas de seguridad retiradas por el Municipio

La mañana de este martes 21 de enero, los moradores de Los Almendros, al sur de Guayaquil, se vieron sorprendidos por la presencia de varios camiones municipales en el sector.

Los vehículos no estaban precisamente allí para realizar alguna obra, sino para quitar las rejas que los mismos moradores habían colocado para protegerse de la delincuencia.

Según relatan los afectados, desde hace varios meses, se había creado un comité para buscar resguardarse del hampa. Por lo que decidieron utilizar rejas para evitar el ingreso de particulares.

"Nosotros estamos cansados de los robos y decidimos cuidarnos, ya que el Municipio no lo hace y vienen a quitarnos lo que hemos hecho. No es justo", dijo Alan Contreras, un morador del sector que trató de oponerse al retiro de las rejas.

Mientras se realizaba el retiro de las rejas, el alboroto se formó entre los moradores y los empleados municipales. "No hacen ni dejan hacer. Es injusto lo que hacen con nosotros", reclamaron varios moradores.

Según algunos moradores de la zona, la directiva de la ciudadela está debidamente conformada y cuenta con los permisos para poder levantar las rejas por lo que no entienden la decisión de las autoridades.

Llegó “Justicia y Vigilancia” a quitar todo, todo el trabajo e inversión de los vecinos y comité Los Almendros.



¿Quién los entiende? Por un lado aprueban y hasta se trabaja codo a codo con Municipio, y por otro lado llegan a quitar todo .. maltratando a los vecinos!! pic.twitter.com/fBgrBq9yKm — J. Federico Aroca (@FedeArok) January 21, 2025

La postura de otros vecinos

En medio del retiro de las rejas, una mujer mostraba una denuncia en la que indicaría los motivos para solicitar el retiro de las rejas de seguridad.

Por otra parte, algunos otros moradores están en desacuerdo con la presencia de estas estructuras que impiden la movilidad que antes se tenía.

"Me están impidiendo la libre movilidad en una calle que es pública. Eso no está bien. Las rejas deben retirarse porque esto no es una urbanización", reclamó Luis Santillana, morador del sector.

El reclamo de ellos es que se cierran las puertas en horarios claves y no hay nadie que pueda abrirlas, por lo que terminan incrementando el tráfico.

EXPRESO solicitó información al Municipio de Guayaquil respecto a este tema, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Pero se conoció que en las próximas horas habrá un comunicado oficial.

Municipio de Guayaquil, quien autorizo poner rejas en todas las calles cdla. Los Almendros? Hoy eran las 6h50 am y era una locura poder llegar a los colegios que colindan con la cdla.

Tienen autorización? Son vías de desfogue.

Como pueden autorizar? pic.twitter.com/TlvmsF4wHm — Patricia Coello B (@lpatcb) January 15, 2025

