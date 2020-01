Retienen tricimotos por operar de manera ilegal

Por operar sin el título habilitante, cinco tricimotos fueron retenidas durante un operativo desplegado hoy 22 de enero por personal de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil.

En la intervención también fue retenida una moto lineal, mientras 19 conductores recibieron sanciones económicas por circular sin la documentación en orden.

La presencia de los uniformados obedece a las quejas de ciudadanos, quienes denunciaron la proliferación de tricimotos no homologadas, además que no respetan las normas de tránsito y circular en zonas no autorizadas.

Deben multar a quienes manejan tricimotos y lo hacen irrespetando las señales, que son muchos. Falta control, pero también conciencia por parte de los conductores. Aquí, en la ciudadela El Cóndor, Daule, Los Vergeles..., es lo mismo. Francia Cáceres, habitante del sector

Hacen lo que quieren y circulan como quieren. Nos preocupa que causen accidentes, sobre todo teniendo en cuenta lo transitada que es esta vía. Ellos quieren trabajar, pero nosotros queremos seguridad. Deben salir del sector o trabajar según las reglas, con prudencia. Óscar Morales, residente y comerciante de la avenida Casuarina

El malestar de los usuarios también es porque esos vehículos son utilizados para asaltos, aprovechando la facilidad con la que pueden ingresar a calles angostas.

El servicio de transporte excepcional de tricimotos está facultado a servir en los sectores de la ciudad donde la transportación pública no puede acceder, como es el caso de las cooperativas de vivienda asentadas en el perímetro urbano. La ATM ha habilitado las Rutas Express para facilitar la movilidad a esos sectores.