Sin respuesta, plan urgente para el problema del agua

Los constantes cortes del servicio de agua, así como las tuberías que revientan con frecuencia y dejan desabastecida a la ciudad, son temas que siguen esperando una respuesta de varios concejales sobre la existencia de planes de contingencias verdaderos que evite a la ciudadanía sufrir por la falta del líquido, ya sea por casos fortuitos o programados.

La provisión de agua en Guayaquil muestra otra vez que es vulnerable Leer más

Diario EXPRESO consultó por diferentes medios a los 15 ediles si: ¿han exigido explicaciones y cambios radicales en este tema?, ¿cuál será su accionar al ver que no hay plan de ningún tipo?; y, si el tema es de presupuesto y, teniendo en cuenta que el servicio de agua es una prioridad, ¿por qué no exigen a la alcaldesa que lo que destina a seguridad (que no ha dado resultado) mejor sea direccionado a mejorar o construir una nueva planta?

Pero hasta el cierre de esta nota, solo tres concejales indicaron haberse involucrado en esta problemática que volvió a afectar a Guayaquil, a propósito del percance originado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el domingo pasado, que detuvo el bombeo, producción y tratamiento de la planta La Toma, dejando a la ciudad sin el servicio por varias horas.

El resto de ediles guarda silencio, frente a esta situación cuestionada por la ciudadanía y líderes comunitarios que exigen la culminación del contrato con la concesionaria Interagua, que tiene dentro de su competencia el abastecimiento de agua potable para la ciudad.

Héctor Vanegas, concejal independiente, informó que ha solicitado por oficio a la alcaldesa, que le remita el plan de contingencia que tiene la ciudad para la provisión de agua. “En caso de no existir, he pedido que se realice un análisis técnico, tomando en cuenta el incremento de la población, para que se elabore un plan con urgencia. También he requerido que se me haga conocer cuál es el presupuesto que tiene Interagua para ofrecer el servicio al cantón”, manifestó.

En los últimos días se he reunido con los directivos de Interagua para conocer los planes para ofrecer un mejor servicio a los sectores populares; y para saber si hay estudios o planes de emergencia para la provisión del líquido. Lídice Aldás, concejala por Revolución Ciudadana

Al criterio del concejal, se deben destinar todos los valores que sean necesarios para optimizar el servicio de agua a la ciudad. “No se puede seguir perjudicando a la ciudadanía de manera constante”, agregó.

En la edición de ayer, EXPRESO publicó las opiniones de expertos en urbanismo, quienes reactivaron el tema de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento que depende de una única planta de captación del líquido; y que no se cuente con un generador de energía eléctrica propio, en casos imprevistos.

He requerido que se me haga conocer cuál es el presupuesto que tiene Interagua para ofrecer el servicio al cantón. Héctor Vanegas concejal independiente

Con ellos coincide el concejal Terry Álvarez, de la Revolución Ciudadana, quien hace énfasis en que Interagua no cuenta con un plan de contingencia para actuar en casos de emergencia. “Considero oportuno que esta problemática se la debe discutir en las próximas sesiones de Concejo Cantonal, a fin de solicitar de urgencia un plan de emergencia que garantice el abastecimiento del líquido en los sectores afectados y sobre todo a los centros de salud y centros de atención prioritaria”, remarcó.

Interagua no cuenta con un plan de contingencia para actuar en casos de emergencia. En el Concejo Cantonal debemos tratar este tema. Terry Álvarez, concejal de la Revolución Ciudadana

La concejala por Revolución Ciudadana, Lídice Aldás, cree que si la ciudad requiere nueva planta de agua y nuevos generadores eso se debe analizar con urgencia. “No conozco bien los procesos técnicos, pero voy a preguntar más sobre el tema”, señaló, al enfatizar que en los últimos días se ha reunido con los directivos de Interagua precisamente para conocer los planes para ofrecer un mejor servicio a los sectores populares; y para saber si hay estudios o planes de emergencia para la provisión del líquido.

El domingo pasado, los guayaquileños se las ingeniaron para conseguir agua. Álex Lima / EXPRESO

Por su parte, la alcaldesa Cynthia Viteri recordó que está en construcción una nueva planta en vía a la costa con $ 40 millones de inversión y con la repotenciación de la actual y haciendo el presupuesto para una nueva. “Pero ninguna va a funcionar si CNEL no hace su trabajo”, señaló, al referirse a lo suscitado el fin de semana.

Guayaquil: el pedido de investigación del Observatorio contra Interagua aterriza a la Casa Legislativa Leer más

“Al tener nosotros un plan de contingencia para conectarnos a una subestación eléctrica nos dijeron ‘no pueden porque está sobrecargada’. Si tuvieras dos o diez plantas y te cortan la energía de qué sirve”, explicó sobre el plan que se activó por la paralización de La Toma.

Pero para los guayaquileños, estos anuncios no son suficientes ni tampoco los convencen. “Los usuarios siempre somos los afectados por este problema que se da con frecuencia y que incluso causan pérdidas a muchos sectores”, dijo Carlos Mendoza, dueño de un restaurante, que no pudo atender el domingo por falta de agua.