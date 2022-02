Es la segunda vez que ocurre en menos de 15 días y no quieren que haya una tercera. La preocupación se apodera de los habitantes de la urbanización Villa Club, etapa Luna, ubicada en la avenida León Febres-Cordero (Daule), debido a los deslizamientos de lodo, piedras y tierra que llegaron hasta las viviendas de 120 familias de tres manzanas completas.

El primer percance se produjo con la fuerte lluvia del 28 de enero pasado que inundó varias manzanas de la ciudadela; y el último ocurrió la madrugada del domingo anterior, cuando parte del cerro se vino abajo por el fuerte temporal.

Los residentes denuncian que la tala de árboles en la parte alta del cerro ha debilitado el terreno rocoso provocando que se desplome. Y señalan como responsables a los promotores de Vistana, la nueva urbanización que se construye junto a la etapa Luna.

Representantes del Municipio de Daule permanecen en el sitio para fiscalizar los trabajos. Mientras que los constructores de Vistana deslindan responsabilidad en lo sucedido, pero aseguran que están tomando un sinnúmero de medidas para que el problema no se repita.

Cuadrillas de obreros del Municipio de Daule y de la urbanización Vistana colocan tuberías de aguas lluvias de mayor diámetro. Christian Vásconez / EXPRESO

Aún alterada por lo vivido el domingo pasado y por lo que pudiera ocurrir si nuevamente se repiten los deslizamientos de tierra, Paulina Ruiz, de 70 años, narra que a la una de la madrugada la lluvia caía fuerte, cuando de repente escuchó un ruido inusual.

“Eran agua, lodo, palos, piedras y tierra que bajaban con intensidad desde lo alto del cerro. Fue algo horroroso que afortunadamente solo inundó las calles de las manzanas 1, 8 y 9 que están más cercanas a la loma”, indica.

Lo sucedo en La Gasca, en Quito, nos hace estar atentos a cualquier situación que pueda poner en riesgo nuestras vidas. Estamos en una urbanización privada para vivir tranquilos.

Paulina Ruiz, residente de etapa Luna

Desde hace ocho años, ella habita con su esposo en la villa 50, de la manzana 1, que fue la que soportó el mayor impacto del alud.

Su vecina Marcela Álava, quien vive en la villa 47, recuerda que los residentes de las manzanas afectadas no podían salir de sus viviendas, porque el lodo y la palizada en la calzada se los impedía.

Los residentes nos mantenemos alertas hasta que los trabajos prometidos se cumplan, con el fin de que no vuelvan a suceder nuevos episodios que perturben nuestra paz.

Rocío Aragundi, habitante de la etapa Luna



“En los diez años que tengo viviendo en esta urbanización, nunca había tenido tanto miedo como el que experimenté el domingo pasado. Por un momento pensé que íbamos a quedar enterrados vivos; que el lodo y las piedras nos tragarían en ese instante”, señala.

Geovanny Gordillo, administrador general de la etapa Luna, reitera la denuncia de los residentes. Asegura que la tala de árboles en la parte alta del cerro hizo que el terreno cediera con la lluvia, perjudicando al sector que representa.

Tarea Personal del Municipio, Cuerpo de Bomberos y de mantenimiento de la urbanización procedió a realizar la limpieza el mismo día del acontecimiento.



“Ellos (Vistana) levantaron una pared de hormigón para separar una etapa con la otra. Y para ello, no solo cortaron la maleza del cerro, también talaron algunos árboles dejando el terreno frágil que poco a poco se desliza para taponar los canales que impiden el desfogue de las aguas lluvias, que originan inundaciones acompañadas de lodo y tierra”, explica.

Ante la denuncia de los residentes, el lunes pasado, Ángel Taipe, director de Obras Pública del Cabildo de Daule, junto con personal de Medio Ambiente, Catastro y Desarrollo Territorial, acudió al sector con maquinarias para ayudar a encauzar las aguas y para colocar tuberías de mayor diámetro.

Al momento, el Municipio fiscaliza los trabajos de la nueva urbanización, donde hay una centena de villas habitadas y otras que están en proceso de construcción.

“Hemos dicho a los promotores que no se les dará nuevos permisos de construcción hasta que no se solucionen los problemas actuales”, indica Taipe, al explicar que la edificación de las villas en marcha no puede detenerse porque hay un cronograma de entrega establecido para los propietarios.

Asimismo, niega que la actual administración municipal haya otorgado permiso de remoción de tierra y taponamiento de un cauce natural.

Fernando Zambrano, gerente general de Petroli S.A., que tiene a cargo la urbanización Vistana, asegura que no se ha cortado ningún árbol y que más bien se han sembrado 4.800 especies en una zona abandonada por la etapa Luna de Villa Club.

“Desgraciadamente con la lluvia, la tierra de sembrado rodó y tapó la alcantarilla que rebasó hacia la etapa colindante inundando algunas manzanas; pero jamás se desprendió parte del cerro como dicen los residentes”, anota.

Por esta cerca de fierro filtró el lodo hacia la calzada de la etapa Luna de Villa Club. Christian Vásconez / EXPRESO

No obstante, menciona que para la tranquilidad de los habitantes, en conjunto con el Cabildo dauleño, se ejecutan trabajos integrales en las áreas verdes de ambas urbanizaciones.

Estas tiene que ver con la colocación de decantadores para que solo drene agua limpia; y la instalación de geomallas para cubrir con césped todos los taludes y alrededores de los árboles sembrados, hasta que estos queden firmes en la tierra.

Asimismo, una cuadrilla de obreros está pendiente todo el día de que las rejillas no se tapen y puedan conducir sin problemas el líquido hacia un canal interno de aguas lluvias que desemboca en los canales municipales.

“Estamos acatando lo dispuesto por el Municipio porque no queremos problemas con nadie. Esto se solucionará pronto y estamos seguros de que no volverá a suceder”, promete Zambrano.

Los residentes advierten que estarán pendientes de que las promesas se cumplan para no vivir un nuevo susto.