Rescate Animal al Municipio: "Queremos saber cómo y en qué se gastan la plata"

La Fundación Rescate Animal intensificó su escrutinio sobre la gestión de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) del Municipio de Guayaquil este viernes 23 de mayo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización anunció que ha solicitado formalmente, vía oficio, información detallada sobre la operatividad y finanzas de la entidad municipal durante los últimos tres años.

"Queremos saber El pedido se sostiene en la misma tesis que ha denunciado la fundación durante la última semana; que las eutanasias han aumentado, y las atenciones, disminuido.

Respuesta al director de Pro Animal, Carlos Román

Haciéndose eco de una reciente declaración del director de Pro Animal, Carlos Luis Román, quien hace unos días manifestó que "que algo no esté registrado no significa que no haya pasado", Rescate Animal ha detallado los puntos de su requerimiento:

Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) de los años 2023, 2024 y 2025.

Ejecución Presupuestaria de Pro Animal de los años 2023, 2024 y 2025.

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (incluyendo ínfimas cuantías) de los años 2023, 2024 y 2025.

Cifras de atenciones médicas de los años 2023, 2024 y 2025.

En su comunicado, la organización animalista también señaló haber intentado acceder a esta información a través del portal de transparencia de la Defensoría del Pueblo, pero encontraron que "muchos enlaces están rotos o llevan a páginas inexistentes".

La fundación concluyó su mensaje con una interpelación directa a las autoridades municipales, utilizando la misma lógica expresada por el director Román: "Según la LOTAIP cualquiera podría acceder a esta info, pero ya vimos que no es posible. Pero, que no se pueda acceder, no significa que no la quieran mostrar. ¿cierto?", cuestionó la organización, mencionando al Municipio y al alcalde Aquiles Álvarez.

Este nuevo paso de Rescate Animal se suma a la serie de denuncias y respuestas que han marcado la administración de Pro Animal en las últimas semanas, incluyendo cambios en su dirección y comunicados oficiales defendiendo la gestión actual y anunciando investigaciones a periodos anteriores.

