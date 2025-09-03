Rescatan una tortuga lagarto cerca de la Espol y advierten de su peligrosa mordida

. La Policía Nacional pide a la gente no manipular al reptil. El espécimen juvenil fue hallado en buenas condiciones

Una tortuga lagarto juvenil (Macrochelys temminckii), considerada una especie peligrosa por la potencia de su mordida, fue rescatada este martes 2 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en el norte de Guayaquil.

¿Por qué este animal es considerado peligroso?

El operativo se activó tras una alerta ciudadana al ECU 911, movilizando a personal de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional y del Ministerio de Ambiente.

La presencia de la tortuga fue reportada al ECU-911 CORTESÍA

Aunque su apariencia juvenil puede resultar atractiva, las autoridades advierten que es un animal de alto riesgo. "La mayoría de personas tienden a tocarlas, pero la mordedura de esta especie fácilmente puede mutilar los dedos", alertó el sargento Fran Huilca, de la UPMA.

El uniformado explicó que la principal preocupación es el desconocimiento ciudadano sobre el peligro que representa, especialmente si el animal cae en manos de un niño. Por ello, insistió en que bajo ninguna circunstancia se debe intentar manipular a estos reptiles.

Tras una evaluación visual en el sitio, los especialistas confirmaron que la tortuga se encontraba en "muy buenas condiciones". Al ser un animal silvestre en perfecto estado de salud, se procedió con su reubicación.

"Se la traslocó a su hábitat natural. Se hizo la liberación en un bosque protegido autorizado por el Ministerio del Ambiente", concluyó el sargento Huilca.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que, al observar un espécimen de fauna silvestre, se debe comunicar inmediatamente con el 911 para que personal especializado gestione la situación.

