Hace pocas horas, en diversas zonas de Durán, se reportaron varios actos delincuenciales con ataques de explosivos y bombas molotov.

El Consejo de Seguridad sigue en diálogo sobre el terrorismo en el país Leer más

En el sector conocido como El Arbolito, la única Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en la zona sufrió de un atentado con bombas molotov, acorde a comentarios de testigos.

Cinco hombres encapuchados llegaron a lanzar las bombas caseras a la edificación en la que se habrían encontrado dos policías, quienes son los que dan seguridad en ese barrio.

Mario, nombre protegido, aseguró haber escuchado los gritos y órdenes que se daban los extraños y luego solo una pequeña explosión por el ‘reventón’ de la puerta de vidrio de la UPC. Su hermana, quien cubrió su identidad, reveló que días atrás un conocido le avisó de algún tipo de ataque a esta unidad. “Me dijeron ‘van a poner algo en la UPC de la casa de tu familia’. Mi mamá, que es cristiana, todavía no sabe de esto; pero ella tampoco se va a ir” comentó.

Un equipo de EXPRESO constató que los uniformados que se encontraban en el inmueble y que pertenecerían a este circuito estaban abandonando la edificación. Al solicitar alguna declaración sobre lo que sucedió respondieron que el coronel del distrito Durán era el indicado para responder ante las novedades.

Los vecinos de Durán se encuentran alarmados por lo que ocurre en la ciudad AMELIA ANDRADE

Mientras tanto, entre las 13:00 y las 14:00, en la ciudadela Girasoles, frente a la quinta etapa de El Recreo, se registró una explosión frente a las instalaciones de la empresa pública CNEL, proveedora de energía eléctrica.

Según testimonio de un morador, quien reside frente a las instalaciones de la empresa eléctrica, cuatro motos llegaron a lanzar un artefacto explosivo. Sin embargo, por la altura de las mallas que protegen la pared, no logro pasar hasta el recinto.

La tensión en la Penitenciaría del Litoral se recrudece dejando dos fallecidos y 18 heridos Leer más

“En mi casa no se dañó nada, pero mi vehículo tiene el retrovisor del conductor partido y el parabrisas cuarteado” comentó el vecino, quien menciona que se asustó apenas escuchó el estallido.

Minutos más tarde, a las 14:50, otra alerta de bomba fue emitida desde la calle Jaime Nebot, frente a la cooperativa 5 de Junio. En esta ocasión, un supermercado recibió el atentado que dejó solo daños materiales: la puerta enrollable del local quedó con un hueco en su parte inferior.

Por el susto, Stephanie, una de las lugareñas, hasta sufrió un bajón de presión al escuchar el relajo que se había armado a pocos metros de su vivienda. “Yo estaba acostada en el mueble y cuando escuché el ‘boom’ me levanté enseguida y me sentí mal. No vi nada, pero sí escuché” contó.

Sin embargo, un hombre que iba transitando por la acera paralela a la del negocio vio toda la ‘jugada’.

Urbanizaciones sufren daños colaterales por nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría Leer más

“Venía de la chatarrera con mi hijo y vimos que llegó una moto con dos hombres, uno conducía y el otro traía una funda negra, como de basura.

Él (el que portaba la bolsa) se bajó y la dejó en la entrada, luego vimos que salía humo de esa funda y empezamos a hacerle seña a los chicos que atienden. Ellos se dieron cuenta luego de un rato y sacaron agua para intentar apagar eso, pero en vez de apagarse se prendió más” contó el hombre y añadió que, al intentar ayudar a los colaboradores, algo explotó y ellos sintieron la onda expansiva.

El supermercado sufrió daños en su estructura Amelia Andrade

Además en redes sociales se difundieron videos de supuestos ataques de otros artefactos explosivos en la gasolinera de la avenida Nicolás Lapentti y en la gasolinera de la Elsa Bucaram.

Estos ataques se dieron posterior a que las autoridades, según informaron, lograron controlar los enfrentamientos en la antigua Penitenciaría del Litoral, en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil