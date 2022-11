Debido a un nuevo enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral, que se alertó desde la madrugada de hoy, los residentes de las zonas aledañas han sufrido daños colaterales que ha complicado la convivencia ciudadana.

En las primeras horas de la mañana se informó que la vía a Daule había sido bloqueada en el kilómetro 16 de la carretera. Esto es a 500 metros del ingreso del reclusorio, en el que se han suscitado los últimos incidentes de la crisis carcelaria. Lo que causó molestias a los moradores de urbanizaciones como Ciudad Santiago.

"Se necesita una solución, siempre nos dejan aislados sin como llegar o salir de nuestro domicilios deberían considerar un puente sobre el río que nos una con Villa del Rey", decía Lissette Amaya, que reclamaba un nuevo problema por la movilidad en esa zona.

Así se observa el tránsito paralizado a la salida de Ciudad Santiago

Vía a Daule

Similar situación vive Emilio Díaz, morador de Lago Capeira que tenía planificado un viaje y ha tenido que cancelarlo. "Se suponía que debía viajar y estar en el terminal a las 10:30, pero ya no puede porque esto está cerrado y se forma un tráfico terrible. Estamos cansados de esta situación", comentó molesto.

El tránsito se intensifica además en La Aurora, avenida León Febres Cordero, vía a Salitre y en las urbanizaciones del sector, que sus residentes reclaman ser víctimas colateralmente de algo que no les compete.

"¿Yo que tengo que ver con la Penitenciaría? Porque tengo que salir perjudicado y tardar horas en llegar a mi destino. Esto es indignante, no se puede vivir en un país así" Reclama exaltado Jimmy Rubio, de la urbanización Málaga 2.

El miedo aumenta...

Los moradores de la urbanización Metrópolis, ubicada en la avenida Narcisa de Jesús, denuncian que debido a las balaceras y helicópteros que sobrevuelan el centro penitenciario no han podido ni conciliar el sueño.

"No se puede ni dormir, estamos hartos de vivir esta situación. Estos últimos días han sido caóticos. Esperemos que acabe pronto", reclama Melissa Parada que asegura sentir compasión por los que están más cerca. "No quiero ni imaginarme lo que viven los que están a pocos metros. Me da mucha pena esa situación. Los compadezco", comentó la mujer de 33 años.

En la urbanización La Rioja, en la avenida León Febres Cordero, viven el mismo calvario. No pueden dormir debido al bullicio generado por las explosiones y las balas que resuenan constantemente, pero más allá de ese problema, es la preocupación de que llegue hasta sus hogares un proyectil de las armas de fuego

Habitantes de La Rioja no han podido dormir por los sonidos de los disparos y explosiones de los enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral que se han extendido hasta esta hora.

Daniel Soria, residente de la urbanización ha podido presenciar esta situación, pues él junto a su familia han escuchado desde temprano las aeronaves que se encuentran en la zona. "En la noche se escuchaba el bullicio de las balas y explosiones, pero la preocupación de los residentes es que lleguen como en ocasiones pasadas los proyectiles de bala, que ya ha ocurrido, en mi casa tememos que alguien resulte herido", relata con preocupación Soria.

En redes sociales las quejas de los vecinos y los videos se difunden constantemente esperando una respuesta de las autoridades. EXPRESO se comunicó con la administración de la urbanización La Rioja, pero hasta el momento no ha existido ninguna respuesta.

Noticia en desarrollo...