El regalo inmaterial de enseñar inclusión y respeto a los niños

Es una historia de una cadena de gestos de amor. Su hija, Anggie Avegno, la campeona de la Copa Mundo de Canotaje, le regaló en este diciembre la muñeca Victoria, que tiene la particularidad de representar a los niños con síndrome de Down.

Te invitamos a leer: Una recolecta destina alimentos a niños de Guayaquil y Durán

Verónica Salazar, tras emocionarse por el detalle que le dio su hija Anggie, se puso a crear una canción que la tituló ‘Instrumento de Dios’ y en cuanto estuvo frente a sus alumnos de la escuela fiscal Ranulfo Rodríguez Marín, ubicada al sur de Guayaquil, empezó a enseñarles la letra y melodía.

Horarios de cortes de luz en Guayaquil: 13 de diciembre de 2023 Leer más

Una vez que los pequeños se aprendieron la canción completa les presentó a la muñeca Victoria y les explicó de manera sencilla lo que es el síndrome de Down y sobre otras discapacidades que las personas pueden tener.

“Hay necesidad de enseñar valores humanos y aprender a respetar a las personas que tienen alguna diferencia. Considero que soy un instrumento para crear un mundo mejor, hay una necesidad de aceptar a las personas con discapacidades. Muchas veces la discapacidad la tenemos quienes nos creemos normales. Hay quienes puede que tengan una discapacidad de alma, de corazón, porque no aceptan las diferencias. Lo ideal es aceptarlas con respeto, con amor, con empatía. Es allí cuando hablamos de inclusión y esa es la meta, que mis alumnos aprendan de estos valores”, indicó.

La clase de Salazar se llena de una atmósfera de respeto y de sentimientos nobles cada vez que cantan la canción mientras la muñeca va de mano en mano. La letra escrita por la maestra hace énfasis en el alma de las personas con síndrome de Down. “Dicen que eres especial por tu discapacidad, para mí eres genial y mis manos por ti aquí están. Si tus ojos no ven, yo te guiará. Si tus labios no hablan, yo te enseñaré, los sonidos de mi alma escucharás. Si prefieres jugar y tus piernitas fallan, buscaremos el modo y venceremos la batalla, para que juntos podamos soñar. Eres el instrumento que Dios me dio para que yo sea mucho mejor”, reza una parte de la canción.

Juego. Una alumna canta y juega con la muñeca Victoria. Miguel Canales Leon

Salazar es máster en Educación, pero siempre tiene su guitarra en la clase, porque esta no es la única melodía que ha enseñado a sus alumnos, también se saben una que destaca la importancia de no discriminar a nadie, ni por su color de piel, ni por su raza, ni posesión económica.

Cámara de la Construcción de Guayaquil, 55 años de historia Leer más

¿Por qué hace esto y no se limita a tan solo enseñar las materias? “Porque necesitamos una sociedad donde exista inclusión. Tal como dijo el escritor indio Rabindranath Tagore: El que no vive para servir, no sirve para vivir”, comentó Salazar a Diario EXPRESO.

Salazar está convencida de que el maestro no es el que se esmera en llenar una pizarra de punta a punta, sino quien respeta el tipo de inteligencia que el estudiante ha desarrollado. “La música está dentro de la inteligencia múltiple y de esa manera se puede atender la necesidad de aprender de los niños”, puntualizó.

También puede leer: La solidaridad de 30 migrantes guayaquileños que traspasa millas y los cielos

Ella fue miembro del grupo musical del antes Colegio Nacional Guayaquil (ahora es el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil) , del que nació el grupo Coctel. Al graduarse estudió para ser maestra y la música que la aprendió desde su cuna la incluye en sus clases. Su padre, Héctor, tocaba acordeón y armónica y cantaba; de él aprendió este arte que muchas veces él usó para que ella aprenda alguna materia que se le hacía un poco difícil entender.

Etnia. La canción que destaca que Ecuador es multiétnico y pluricultural. Miguel Canales Leon

Ese amor a la música que aprendió en casa fue impulsado al tener en el colegio a profesores de música como Solange Raad de Dávila, Rubén Manrique del Pozo, Martha Tramontana, Gastón Gagliardo, entre otros.

Los artesanos se las ingenian para proteger a los monigotes de El Niño Leer más

Otra opción de lectura: Los 99 años de un legado musical

La cadena de gestos de amor se multiplica. Una de las madres de los estudiantes, Paulina Pizarro, destacó que los niños son gestores de un cambio, porque ellos cuentan en casa lo que aprenden, “y ello hace que los adultos también meditemos en nuestros roles y cómo podemos también desde nuestros trabajos aportar por un día mejor”, dijo.

En la vida personal, Salazar ha enseñado a sus hijos el valor de servir, dos de ellos son bomberos voluntarios.

Pero falta destacar un eslabón en esta cadena de gestos de amor, la creadora de la muñeca Victoria, la psicóloga clínica Belén Bonnard, quien es madre de Ana Victoria, precisamente una niña con síndrome de Down. Belén, al enterarse de la labor de Salazar, expresó que lloró de emoción de saber que hay maestros que buscan un espacio, entre las exigencias de la malla curricular, para sembrar una semilla de empatía, respeto y de amor. Y no fue la única, en redes sociales los mensajes de cariño y admiración se multiplicaron.

Al final, todos coincidieron en que, desde nuestros espacios, cualquiera que sea, podemos aportar a crear una sociedad mejor. De empatía e igualdad.

OTRO EJEMPLO

Una maestra de Música dedica 40 % de su tiempo a dar clases sin cobrar a personas con autismo

Aspy Band es uno de los grupos musicales de Guayaquil que ha representado al país en conciertos de personas con discapacidad. Ellos con su arte han captado seguidores no solo por sus destrezas musicales, sino porque han aprendido a vencer la limitante de tener autismo, que es un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social.

Uno de los rostros que está detrás de este grupo es la concertista, especializada en musicoterapia y máster en Desarrollo Social Cultural Aplicado al Arte en México, Elisa Andrade.

Ensayo. La maestra Elisa Andrade (derecha) dando clases a Aspy Band. Miguel Canales Leon

Ella trabaja en dos conservatorios, tiene sus alumnos particulares, además, hace presentaciones personales y dirige el coro del Club Años Dorados. Tiene una agenda de trabajo muy apretada, aun así Andrade saca un 40 % de su tiempo para dar clases de música sin cobrar a personas con autismo, que pertenecen a una fundación, que es de donde salió el grupo Aspy Band.

Andrade dijo a Diario EXPRESO que para ella el arte es para servir y que desde el 2013 ella realiza este voluntariado.

El trabajo con personas con discapacidad le da satisfacciones, se siente orgullosa de Víctor León, un joven con problemas auditivos desde nacimiento. Él toca la guitarra, se guía por las vibraciones. Y, obviamente, aplaude el desarrollo que ha tenido Aspy Band.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ