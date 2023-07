Un grupo de 45 extrabajadores de Diario EXPRESO se unieron para crear el colectivo social ‘Confraternidad Galo Martínez Merchán’, en memoria del fundador de Gráficos Nacionales S.A. y a través de ello también participar del crecimiento de la vida social y académica y del periodismo responsable.

Los 50 años de este Diario fue la excusa para que excolaboradores puedan reencontrarse y homenajear al sitio donde algún día trabajaron, además de entregar una placa de reconocimiento en memoria del fundador de este medio y reunirse para recordar anécdotas de varios años atrás.

“El licenciado Galo Martínez no solo fue el director del Diario, sino un hombre que sirvió a la patria con amor, sin miedo y luchando junto a todos los hombres honestos, amantes de la libertad”, dijo en un emotivo discurso Emilio Ruiz, mientras entregaba la placa conmemorativa a Galo Martínez Leisker, actual director del Diario.

Los excolaboradores y actuales empleados se reunieron para recordar anécdotas Josue Andrade A

“Papá Galo nos ayudó mucho, recuerdo que estuve junto a él cuando recién salió Diario Extra y me fui a una zona del sur de Guayaquil a ganar ese mercado y en poco tiempo, ya logramos vender 2.000 ejemplares”, fue una hermosa época, relató el popular Ruiz, conocido periodísticamente como Pascualito, quien se dedicó al periodismo deportivo durante 27 años .

Juan Faustos, exfotógrafo de EXPRESO y Extra, recuerda con alegría que algún momento pudo culminar sus estudios gracias al apoyo de EXPRESO. “Pude ser profesional gracias a ellos. Ellos me pagaron todo, la única condición que me pusieron fue que pase todas las materias. EXPRESO fue mi sustento y es mi familia”, dijo emocionado.

Entre risas, los profesionales de la comunicación recordaban las anécdotas vividas. “Recuerdo que yo me resistía a dejar mi máquina de escribir y no quería usar computadora, hasta que un día papá Galo con tanta sabiduría y cariño cogió la máquina y me la escondió para que solo use la computadora. Nos tocó vivir la transición”, recordaba entre risas Jorge Gallardo, exeditor general del Diario.

'Pascualito' revisó la edición especial por 50 años Josue Andrade A

Mientras más recuerdos saltaban en la conversación, Pascualito tomó un ejemplar de la actualidad y empezaron a fijarse en cómo, a lo largo del tiempo, han cambiado ciertos detalles del Diario. “Mira, ahora tienen tanto color que antes no, las fotografías son diferentes”, comentaba a sus excompañeros Juan Faustos.

Con la creación de esta Confraternidad, Antonio Albán, presidente del colectivo social, explica que se busca desarrollar el legado histórico que dejó Galo Martínez. “Tenemos previsto realizar actividades académicas para ilustrar con nuestra experiencia a las nuevas generaciones”, comentó Albán.