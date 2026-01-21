Recomendaciones de seguridad en Guayaquil: ¿Qué hacer a la hora de tomar un taxi?

El riesgo de ser víctima de secuestros o robos está latente al momento de tomar taxis en Guayaquil. Aquí te compartimos tips

Utilizar taxis se ha vuelto un riesgo en Guayaquil tanto para conductores y pasajeros.

Guayaquil atraviesa una etapa compleja en materia de seguridad ciudadana. Los reportes de secuestros exprés y extorsivos, robos violentos y asaltos en la vía pública han incrementado la percepción de riesgo al momento de tomar un taxi.

De hecho, el uso de taxis se ha convertido en un punto crítico, tanto para usuarios como para conductores, quienes también figuran entre las principales víctimas de la delincuencia.

Recomendaciones a la hora de tomar taxi en Guayaquil

Guayaquil se ha convertido en una ciudad donde hasta tomar un taxi se ha vuelto un verdadero peligro. Por esto, muchas personas optan por tomar aplicaciones desde aplicaciones; sin embargo, aún en medio de estas tecnologías se han dado diversos casos de robos y secuestros.

Aqui te compartimos algunas recomendaciones para evitar ser víctima de esta clase de situaciones.

La recomendación es tomar taxis de confianza con placas visibles. CANVA

Antes de abordar: verificación básica del conductor

Expertos en seguridad urbana recomiendan priorizar taxis formales, debidamente identificados con número de placa visible, adhesivos reglamentarios y credenciales del conductor.

En la medida de lo posible, se aconseja solicitar el servicio por aplicaciones autorizadas o centrales telefónicas, evitando abordar unidades en zonas solitarias o de alto riesgo, especialmente en horarios nocturnos.

Durante el trayecto: atención y control del entorno

Una vez dentro del taxi, es fundamental mantener la atención al recorrido. Compartir la ubicación en tiempo real con un familiar o contacto de confianza, evitar distracciones excesivas y no exhibir objetos de valor son medidas básicas.

A nivel internacional, organismos de seguridad recomiendan sentarse en el asiento trasero, detrás del copiloto, lo que permite mayor visibilidad y margen de reacción ante cualquier incidente.

Indicar la ruta de manera clara y estar atento a desvíos injustificados puede marcar la diferencia. Si el conductor toma caminos inusuales sin explicación razonable, lo aconsejable es solicitar detener el vehículo en un lugar concurrido.

Tecnología como aliada de la seguridad

Para los pasajeros, el uso de aplicaciones que registran el viaje y almacenan datos del conductor añade una capa adicional de protección y facilita la reacción oportuna ante emergencias. Se recomienda compartir la ubicación en tiempo real con un familiar de confianza

Taxistas también pueden ser víctimas

Los taxistas también trabajan expuestos a múltiples amenazas: robos, agresiones y secuestros perpetrados por bandas que se hacen pasar por pasajeros. Por lo que se recomienda que en caso de hacerlo de forma virtual verificar que sea una persona que tenga un historial de carreras

También se recomienda adoptar protocolos de autoprotección: evitar recoger pasajeros en circunstancias sospechosas, mantener comunicación constante con cooperativas y reportar novedades a los canales oficiales.

Apoyo de las autoridades

La prevención no recae únicamente en el ciudadano. Requiere controles efectivos y vigilancia sostenida por parte de las autoridades. También es necesario políticas públicas que fortalezcan el transporte seguro.

En una ciudad golpeada por la violencia, aplicar recomendaciones básicas puede salvar vidas. En Guayaquil, tomar un taxi debe dejar de ser un acto de riesgo y convertirse nuevamente en un trayecto cotidiano, seguro y confiable

Los taxista también pueden ser víctimas de la delincuencia. canva

