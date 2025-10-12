Recomendaciones ante el olor a caucho quemado que se percibe en zonas de Guayaquil
Un incendio en vía a la costa es el causante del particular olor. Segura EP dio a conocer varias recomendaciones
Desde la madrugada de este domingo 12 de octubre , numerosos ciudadanos de Guayaquil reportaron en redes sociales un fuerte olor a caucho o plástico quemado que se percibía en distintos sectores de la ciudad.
La situación generó alarma y malestar , especialmente entre quienes salían a realizar actividades al aire libre.
Moradores de Ceibos, Urdesa, Miraflores y varias urbanizaciones del norte fueron los primeros en expresar su preocupación, señalando que el olor era más intenso durante la madrugada y que temían se tratara de un evento tóxico.
Recomendaciones para la ciudadanía
Ante la persistencia del olor, Segura EP emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir posibles afectaciones a la salud:
- Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada del humo o los residuos en el ambiente.
- Usar mascarilla si el olor resulta demasiado fuerte.
- Evite actividades físicas o atenuantes al aire libre mientras persista la sensación en el ambiente.
Otras recomendaciones en caso que el olor persista e incremente
Usar purificadores o filtros de aire en interiores
Si el olor o el humo penetran en la vivienda, mantener un purificador de aire encendido o colocar recipientes con agua y bicarbonato puede ayudar a disminuir la concentración de partículas y olores en el ambiente.
Hidratarse constantemente
Beber suficiente agua y mantener las vías respiratorias húmedas ayuda a reducir la irritación causada por posibles partículas en suspensión o gases derivados del incendio.
Monitorear síntomas respiratorios
En caso de presentar tos persistentes, ardor en los ojos, dificultad para respirar o mareos , se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la exposición al aire exterior hasta que las condiciones mejoren.
Estos buscan proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios , quienes podrían verse más afectados por la calidad del aire.
El origen del olor: incendio en la vía a la Costa
Segura EP informó mediante un comunicado que la causa del olor se debía a un incendio forestal ocurrido el sábado 11 de octubre en el kilómetro 22 de la vía a la costa , en el sector Casas Viejas .
El siniestro consumió una zona donde se detectó la presencia de materiales plásticos y de reciclaje , lo que habría provocado el olor particular que se expandió por varios puntos de la urbe.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabajó en la zona durante gran parte del sábado, y las labores de control y monitoreo se mantuvieron hasta altas horas de la noche.
El Municipio de Guayaquil , a través de sus diferentes dependencias, ha iniciado investigaciones para determinar las causas del incendio y responsabilizar a quienes realizaron descargas irregulares de desechos en el sector.
En el operativo participa la Gerencia de Riesgos de Segura EP , Circular EP , Aseo Cantonal y la Dirección de Ambiente .
Preocupación ciudadana
Las denuncias continúan circulando en redes sociales y grupos comunitarios. Muchos habitantes aseguran que el olor, aunque ha disminuido con el paso de las horas, aún se percibe en algunos sectores del norte y centro de Guayaquil .
La población pide a las autoridades mantener informada a la ciudadanía y reforzar los controles ambientales para evitar que este tipo de situaciones se repitan.