Recolección de basura en Guayaquil: averigua aquí los nuevos horarios
Consulta los horarios de recolección de basura en Guayaquil por sector tras cambios por el toque de queda
El cambio en los horarios de recolección de basura en Guayaquil, debido al toque de queda, ha generado dudas entre los ciudadanos, por lo que el Municipio habilitó una herramienta digital para consultar de forma rápida y precisa los días y frecuencias según cada sector
El toque de queda en Guayaquil ha provocado cambios en los horarios de recolección de basura, lo que ha generado dudas entre los ciudadanos sobre los nuevos días y frecuencias del servicio.
Ante este escenario, el Municipio informó sobre la habilitación de una herramienta digital que permite consultar esta información. La iniciativa busca evitar la acumulación de desechos y fomentar la corresponsabilidad ciudadana.
Los nuevos horarios de recolección responden a un esquema temporal dividido en dos franjas: de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 18:00, medida que estará vigente hasta el 31 de marzo.
Guayaquil ajusta recolección de basura por toque de queda: consulta aquí
Para acceder a esta información, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial del Municipio de Guayaquil y seleccionar la opción “horarios reajustados”.
A través de un botón interactivo, se despliega un mapa web que permite ubicar el sector, cooperativa o urbanización.
⚠️ Recordamos a la ciudadanía que la Ordenanza Municipal establece que: Los residuos producidos por hospitales, clínicas, laboratorios de análisis e investigaciones o patógenos, no se proceden con el sistema ordinario de recolección☣️— Urvaseo (@urvaseo) March 24, 2026
Evita incurrir en una infracción muy grave.⚠️ pic.twitter.com/GhoPEcsKwg
Plataforma busca reducir acumulación de basura
El Municipio explicó que esta plataforma digital tiene como objetivo optimizar el acceso a la información y reducir los problemas derivados de sacar la basura fuera de horario.
Además, se busca mejorar la organización del servicio y evitar inconvenientes sanitarios en distintos sectores de la ciudad.
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