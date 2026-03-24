Recolección de basura en Guayaquil: averigua aquí los nuevos horarios

Consulta los horarios de recolección de basura en Guayaquil por sector tras cambios por el toque de queda

Nuevos horarios de basura en Guayaquil por toque de queda hasta marzo.

El cambio en los horarios de recolección de basura en Guayaquil, debido al toque de queda, ha generado dudas entre los ciudadanos, por lo que el Municipio habilitó una herramienta digital para consultar de forma rápida y precisa los días y frecuencias según cada sector

El toque de queda en Guayaquil ha provocado cambios en los horarios de recolección de basura, lo que ha generado dudas entre los ciudadanos sobre los nuevos días y frecuencias del servicio.

Ante este escenario, el Municipio informó sobre la habilitación de una herramienta digital que permite consultar esta información. La iniciativa busca evitar la acumulación de desechos y fomentar la corresponsabilidad ciudadana.

Los nuevos horarios de recolección responden a un esquema temporal dividido en dos franjas: de 06:00 a 14:00 y de 14:00 a 18:00, medida que estará vigente hasta el 31 de marzo.

Guayaquil ajusta recolección de basura por toque de queda: consulta aquí

Para acceder a esta información, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial del Municipio de Guayaquil y seleccionar la opción “horarios reajustados”.

A través de un botón interactivo, se despliega un mapa web que permite ubicar el sector, cooperativa o urbanización.

⚠️ Recordamos a la ciudadanía que la Ordenanza Municipal establece que: Los residuos producidos por hospitales, clínicas, laboratorios de análisis e investigaciones o patógenos, no se proceden con el sistema ordinario de recolección☣️

Evita incurrir en una infracción muy grave.⚠️ pic.twitter.com/GhoPEcsKwg — Urvaseo (@urvaseo) March 24, 2026

Plataforma busca reducir acumulación de basura

El Municipio explicó que esta plataforma digital tiene como objetivo optimizar el acceso a la información y reducir los problemas derivados de sacar la basura fuera de horario.

Además, se busca mejorar la organización del servicio y evitar inconvenientes sanitarios en distintos sectores de la ciudad.

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