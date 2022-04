El malestar es evidente entre los duraneños. Lo comentan en cada esquina y hasta realizan protestas para quejarse por la nueva alza en el costo del pasaje en los buses urbanos de Durán. “No pueden subir el pasaje, la situación del país no está para aumentar estos valores que gastamos a diario. El bolsillo no aguanta ni para un centavo más”, dijo molesta Sara Chang, habitante del sector de Primavera 2.

Guayaquil: los paraderos de buses, otros bienes que son desmantelados Leer más

La tarde del pasado jueves 31 de marzo, el Concejo Cantonal de Durán aprobó el incremento de cinco centavos en el precio del pasaje de los buses, pero este nuevo valor no será para todos.

El alcalde de Durán, Dalton Narváez, explica que esto solo será posible para aquellos conductores que tengan su bus en buen estado y cuenten con once requisitos como tener tres puertas automáticas, aire acondicionado habilitado, áreas para personas con discapacidad, entre otras especificaciones. El nuevo valor empezará a regir una vez que las unidades pasen las respectivas revisiones.

Esta decisión no la comparten los usuarios que a diario usan el servicio. “Es una mentira. Los arreglarán, pasarán la revisión, pero luego de eso volverán a hacer igual que antes. Un desastre”, declaró indignada Chang, quien asegura haber tenido malas experiencias en la línea 17, de la cooperativa Eloy Alfaro.

Ningún bus aquí cuenta con rampa. Las personas mayores no podemos usarlos con normalidad. Además no respetan los espacios designados. La gente va de pie. Hugo Castro Mora

​usuario de tercera edad

Hugo Castro Mora, de 85 años, mostró su inconformidad ante esta alza, debido a que, según él, ningún bus está en buenas condiciones para subir el valor. “No hay un solo bus que tenga rampas para que las personas en silla de rueda puedan subir. Además arriba no se respetan los espacios designados porque la gente va de pie en las horas pico”, dijo el adulto mayor.

Usuarios protestaron por cambios en los recorridos de buses de Durán a Guayaquil Leer más

Por su parte, Narváez advierte que el valor del pasaje podría subir incluso a cuarenta centavos, luego de seis meses, si los pasajeros se sienten contentos con el servicio ofrecido. Sin embargo, también, aclaró que el aumento podría ser derogado si las cooperativas de transporte no realizan mejoras en sus unidades.

Mientras, los transportistas que consideran que no tienen la posibilidad de realizar los arreglos y cumplir con los 11 requisitos para el alza, también muestran su descontento. “Hay que hacer muchos cambios e invertir demasiado dinero en las unidades. En algunos casos los buses no tienen la estructura para cumplir con las exigencias. ¿Y todo por un aumento de cinco centavos? Creo que no es representativo para la inversión. Lamentablemente me quedaré cobrando 30 centavos, aunque esto no nos alcance”, dijo José Cobos, transportista de Urban Durán.

Allanamientos en cerro Las Cabras genera la detención de 34 personas por hechos delictivos Leer más

Arturo Monserrate, otro usuario, cree que se debería hacer una inspección total a todas las unidades que dan el servicio. “Realmente los buses son muy malos, cuando voy en la 16 parece que se va a desbaratar. Los pasajeros andamos asustados. Aparte las calles están en pésimo estado. La alcaldía debería intervenir, brindar mejores unidades y arreglar las calles”, expresó el usuario.