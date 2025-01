Recaudación del impuesto predial en Guayaquil alcanza los 1,63 millones de dólares

Se han realizado más de 38 mil transacciones hasta el 7 de enero. No obstante, ciudadanos reportan fallos en el pago en línea

Para el segundo día del pago de impuestos prediales, se ha reportado que más de 38 mil transacciones se han llevado a cabo. Hasta este 7 de enero de 2025, el Municipio de Guayaquil ha registrado un total de 38.685 transacciones por el pago de impuestos prediales y la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

ATM saca de operación a cooperativa de Guayaquil que participó en el paro de 2024 Leer más

De este total, 27.823 transacciones se realizaron en línea, mientras que las otras 10.862 se hicieron a través de las 21 ventanillas habilitadas para la atención al público en la Plaza de la Administración. De todos estos pagos, 31.493 transacciones corresponden al impuesto predial y 7.175 al CEM.

RELACIONADAS Guayaquil inicia cobro de impuestos prediales con más seguridad y largas filas

En términos monetarios, solo para el primer día se ha recaudado un total de 1,63 millones de dólares en este 2025, superando lo recaudado en el mismo periodo de 2024 y 2023, cuando se alcanzaron 1,19 millones y 1,06 millones de dólares, respectivamente.

La ciudadanía espera que, con esta recaudación, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, cumpla con las obras y proyectos que aún faltan por ejecutar en los dos años que le quedan de administración. Entre los más destacados, se encuentra la falta de avances en la Fluvivía, el desconocimiento del Plan de Política Criminal y los continuos problemas en el transporte público, que parecen no tener solución.

“No solo son temas que necesitamos, son promesas que hizo al inicio de su campaña. Aquiles debe cumplir con lo que prometió o al menos referirse a ello, porque de la Fluvivía no dice nada, y su silencio, más que incomodar, causa enojo”, comenta la ciudadana Lissete Peralta.

Complicaciones

Además, durante esta jornada, los ciudadanos han reportado varias complicaciones, como demoras en las filas presenciales y fallos en las redes de banca móvil. En este último caso, los usuarios han experimentado una repentina falla de conexión, según lo indicado por sus aplicaciones; sin embargo, no enfrentan el mismo inconveniente con el resto de las aplicaciones y servicios que utilizan en internet.

Alza en tarifa de Metrovía causa confusión entre adultos mayores Leer más

“Llamé a mi hija para que me ayudara a hacer el pago. Ella se tomó el tiempo de ir a mi casa y sentarse conmigo. Hicimos todo el proceso, solo para que de repente apareciera un ‘error de conexión’. Pero no fue solo una vez, sino más de 10 veces. Pasé casi una hora intentando una y otra vez, pero sin éxito. Ahora, sí o sí, debo ir hasta el centro de la ciudad para completar todo este proceso”, comenta Francisca Cevallos, quien reside en La Pradera, al sur de la ciudad.

Al igual que ella, muchos guayaquileños han enfrentado esta complicación, a pesar de que el Cabildo haya habilitado vías para realizar el pago desde casa, lo que los ha obligado a esperar más de una hora en fila.

“Yo no puedo pasar tanto tiempo parada o haciendo actividad física, mis huesos se han vuelto muy frágiles y vivo sola. Aun así, tengo que levantarme para pagar este valor. Lo que debería hacer el Municipio es enviar brigadas de trabajadores a las casas de los adultos mayores y facilitarles todo este proceso, porque muchos no se pueden mover y no saben usar la tecnología”, propone Ivanna Mera, adulta mayor que vive en Samanes 5.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ