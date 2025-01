¿Por qué los usuarios no pueden realizar el pago virtual de impuestos prediales?

A partir de este lunes 6 de enero, iniciaron los cobros para los impuestos prediales de forma presencial en Guayaquil.

Desde las primeras horas del lunes, los exteriores del Cabildo se han visto abarrotados de personas que hacen filas para poder cumplir con su responsabilidad como propietarios de una vivienda.

Sin embargo, el Cabildo ofrece otras posibilidades para poder pagar los impuestos prediales sin necesidad de acercarse hasta el punto físico.

Según lo indicado por la autoridad, los impuestos también se pueden pagar de forma telemática a través de distintas bancas virtuales.

Quienes intentan realizar los pagos de forma virtual encuentran problemas. CAPTURA DE PANTALLA

Pero esta facilidad para los usuarios se ha visto afectada. Varios usuarios han reportado inconvenientes al momento de realizar sus pagos.

"Desde la mañana he intentado pagar, pero no he podido. No sé qué ocurre, pero necesito pagar pronto", dijo Mario Jara, morador de Sauces 5, que confiesa que quiere acceder al descuento por pagar en los primeros días.

"Apenas recibí el dinero, lo primero que pensé fue en pagar esto y lo quiero hacer hoy porque luego me gasto el dinero con otras responsabilidades"; argumentó Jara, que espera que el inconveniente sea resuelto cuanto antes.

Se consultó al departamento de comunicación del Municipio de Guayaquil si conocía los motivos de las dificultades para cancelar los valores pendientes, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

¿Cómo realizar el pago de la Contribución Especial de Mejoras en Guayaquil?

Para conocer el valor correspondiente de la Contribución Especial de Mejoras (CEM) para el año 2025, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web del Municipio y buscar el enlace dedicado a esta contribución.

Allí podrán conocer el monto si ingresan su número de cédula, RUC o código del predio. Quienes prefieran realizar el pago de forma digital deben copiar el Código Electrónico de Pago (CEP), un número de siete dígitos que se encuentra en el costado izquierdo del documento, y luego dirigirse al enlace de trámites para completar el pago.

Para aquellos que opten por el pago presencial, el Municipio ha habilitado 17 ventanillas para realizar el pago del Impuesto Predial, la Contribución Especial de Mejoras y la tasa por regeneración urbana.

