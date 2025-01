Alza en tarifa de Metrovía causa confusión entre adultos mayores

A la redacción de EXPRESO han llegado varios mensajes sobre dudas respecto al cobro de la nueva tarifa en el Sistema Metrovía, que desde este 1 de enero pasó de 30 a 45 centavos para quienes no obtienen los beneficios de la tarjeta La Guayaca. EXPRESO realizó un recorrido por varias paradas de Guayaquil y la confusión en las personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes fue evidente.

Luego de un largo feriado, ayer fue el primer día laborable en el país, lo que provocó que miles de personas utilicen el medio de transporte. Muchos de ellos con dudas y problemas para poder embarcarse.

“¿Cómo hago para tener mi tarjeta, yo pagaba medio pasaje antes, cómo haré ahora?”, se preguntó Alicia Bolaños, antes de entrar a la Terminal Río Daule, donde algunas otras personas también se sorprendían con el cobro de 45 centavos y otros no entendían la forma de hacer que el cobro se mantenga en 30 centavos.

Por otra parte, algunas personas con problemas de discapacidad se quejaron por lo que consideran falta de difusión y arreglos en el transporte público. “Debió darse una ayuda especial con quienes tenemos problemas para movilizarnos. No todos podemos ir hasta la terminal Río Daule para sacar la nueva tarjeta y muchas personas no estaban al tanto de cómo hacerlo porque casi no usamos redes sociales”, comentó Aldo Cedeño, que buscaba embarcarse en un bus articulado en la Caja del Seguro y reclamaba la falta de mejoras en el sistema. “Los problemas siguen igualitos. Muchos buses no tienen rampas para sillas de ruedas y no hay trato especial para ciegos o movilidad reducida”, insistió.

Los adultos mayores y personas con discapacidad reclaman la falta de rampas FRANCISCO FLORES

¿Cómo los grupos vulnerables consiguen la Tarjeta Guayaca?

EXPRESO pudo conocer que las personas de tercera edad, con discapacidad, deberán acercarse con su cédula hasta la terminal Río Daule y podrán recibir inmediatamente la nueva tarjeta guayaca. Mientras que los estudiantes deberán presentar un documento que certifique que cursa la escuela o el colegio.

La tarde de ayer se evidenciaron largas filas de personas que llegaban con dudas hasta la terminal para poder realizar el proceso que tomaba entre 15 y 20 minutos.

“Ojalá que con el nuevo pago lleguen las mejoras, que no bastan con unas cuantas unidades nuevas. Se necesitan mejoras integrales”, reclamó el ciudadano Wilmer Guailacela.

