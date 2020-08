Ramón Sonnenholzner: “Se acatará la decisión de la alcaldesa”

EL CONTEXTO

El retorno a las aulas aún no tiene claro el panorama Leer más

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil recibió la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para la ejecución de un plan piloto de regreso progresivo a las aulas, bajo la modalidad semipresencial. El jueves pasado, esto desató una nueva controversia entre la ministra de Gobierno, María Paula Romo y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

Ramón Sonnenholzner dijo que respetará la decisión del COE cantonal respecto al no retorno a clases; pero señaló que hubiera sido interesante que la primera personera municipal conozca el contenido del plan piloto antes de tomar una decisión en torno al tema.

El Gobierno deja a un lado a Viteri en el plan de volver a clases presenciales Leer más

- ¿En qué consiste el plan de retorno a clases propuesto por el colegio Alemán Humboldt?

- Queremos ofrecer la modalidad de clases semipresencial implementando el modelo de aprendizaje Blended Learning, que ha sido incorporado con éxito por planteles europeos y americanos. Este permite combinar el aprendizaje en línea y las clases presenciales en un concepto global y coherente.

- ¿Qué significa esto concretamente?

- Esto significa que los estudiantes podrán asistir una determinada cantidad de horas a clases presenciales. Durante el tiempo en que no estén en el colegio, seguirán aprendiendo de manera autónoma y según su propio ritmo de aprendizaje, a través de la plataforma itslearning. Esto no representa para el colegio costo extra. Nadie está obligado a ir al colegio.

El COE de Guayaquil ratifica que no habrá retorno a las aulas por ahora Leer más

- ¿Qué pasará con los alumnos que no se acojan a la propuesta?

- Seguirán participando desde casa en las clases vía videoconferencia.

- ¿Qué tipo de seguridades se ofrecerá a los estudiantes?

- Hemos elaborado un plan de bioseguridad e higiene considerando no solo los estándares ecuatorianos, sino también los alemanes. Entre ellos: asistencia a clases de estudiantes máximo 10 por aula, formas de circular en horas de recreo, zonas marcadas seguras para las caminatas, distanciamiento físico, asepsia, entre otras. Estos han sido socializados con toda la comunidad educativa.

- La alcaldesa Cynthia Viteri, que preside el COE, ha reiterado que el retorno a las aulas estará suspendido en este periodo lectivo. ¿Qué le responde?

El retorno a clases en el aula dependerá de cada comunidad Leer más

- Si el COE cantonal, una vez que revise la propuesta planteada al COE nacional, ratifica su decisión, las autoridades del plantel acataremos la disposición. Nosotros respetamos la posición de la alcaldesa, no estamos en confrontación con ella. Si no da los permisos, no pasa nada, el colegio respetará las jerarquías; pero hubiera sido importante que ella primero revise el plan del colegio antes de no autorizar que se lo ponga en marcha.