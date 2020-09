Raíces, el encuentro en que Viteri sí ablanda las medidas

Cumplir con el distanciamiento social y evitar la aglomeración de personas son algunas de las lecciones que ha dejado la COVID-19; y que el Municipio de Guayaquil, a través de los operativos de controles que ejecuta, se ha encargado de recordarlas con drásticas sanciones para quienes las incumplan.

Pero, al parecer, las medidas se ablandan cuando es el propio Cabildo el que prepara la realización de ciertos eventos, como la feria gastronómica Raíces, en donde sí permitirá el ingreso de 2.300 personas por día, en un mismo lugar.

Controles En la feria habrá medidas de bioseguridad, distanciamiento, gestión de flujos y amplios pasillos de circulación.



Raíces será el primer encuentro que se reanude en la ciudad en el segmento de ferias, congresos y convenciones desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país en marzo pasado. Y esto ha provocado reacciones de varios ciudadanos y de sectores como el turístico y de diversión, incluso el educativo, cuyos miembros creen que no se está aplicando la ley para todos cuando a unos se les permiten ciertas cosas y a otros se les niega todo.

El sector de la salud también tiene sus cuestionamientos y lanza alertas sobre lo que podría ocurrir cuando las medidas se ablandan.

Hace una semana un colegio particular de Guayaquil fue clausurado por el Municipio por haber citado a tres estudiantes, supuestamente, a rendir una prueba, cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal ha dispuesto que las clases continúen de manera no presencial.

Cumpliremos con las ordenanzas del COE Cantonal de abrir con el 30% de capacidad y bajo el cumplimiento obligatorio de mascarilla y las normas de bioseguridad.

De hecho, en su reciente enlace radial, la alcaldesa Cynthia Viteri mostró reparos por la decisión del Ministerio de Educación de llevar a cabo la tradicional jura de bandera, a realizarse el próximo 25 de septiembre. Dijo que, de decidirse, solo deberían asistir abanderados y escoltas, bajo el argumento de evitar aglomeraciones para frenar un posible aumento de casos de COVID-19.

Estamos pugnando por una pronta apertura de locales; pero son incoherentes ciertas medidas que se quieren implementar en algunos sitios cuando en otros no se exige nada.

Patricio Pareja, presidente de la Asociación de centros nocturnos

“Realmente, si nos pusiéramos a pensar en las cosas vitales, importantes de la vida, esta no es una de ellas. No en un momento de pandemia, donde la gente se muere. Tenemos que ir controlando qué es lo vital, qué es lo fundamental, para concentrarnos solo en eso”, dijo al ser cuestionada sobre el tema.

Sonnia García, madre de familia, está consciente de que las aglomeraciones son peligrosas. “Pero creo que se debería permitir, por lo menos ese día, que los abanderados vayan a los colegios para la ceremonia de su proclamación”, señala.

Es complicado mantener el distanciamiento físico apropiado cuando hay muchas personas. Es muy probable que el virus se mantenga en lugares cerrados.

Mario Paredes, epidemiólogo

Carlos Palacios, dueño de un restaurante local, cree que el Municipio no está midiendo a todos con la misma vara. “Si yo no permito aglomeraciones en una casa o un restaurante, cómo voy a permitir que más de 2.000 personas vayan a comer en un mismo sitio. Eso es no tener coherencia”, menciona.

En Guayaquil siguen suspendidas todas las actividades en centros de diversión, por este mismo motivo.

La reactivación económica en la ciudad se está dando de a poco; pero hay que tener paciencia porque a todos los sectores llegará con los controles requeridos.

Holbach Muñetón, de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador



“Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Necesitamos volver a trabajar”, señala Patricio Pareja, presidente de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayas, quien, además, lidera las propuestas para crear un protocolo que les permita volver a funcionar lo más pronto posible.

Por la pandemia más de 3.000 locales en Guayas dejaron de funcionar. De esos, al menos 1.200 están en Guayaquil y algunos de ellos están por cerrar por falta de liquidez. Por eso, espera que se otorgue la autorización de funcionamiento para evitar que más gente se quede sin trabajo.

Pero la alarma la dan los médicos. Mario Paredes, epidemiólogo, asegura que realizar una feria en un sitio cerrado, será colocar en riesgo a las personas, ya que por el clima que tiene Guayaquil se pondrá a funcionar los aires acondicionados que no tienen los filtros adecuados que se utilizan en los quirófanos, que son los únicos que pueden filtrar el virus.

.@raicesec se ha realizado con éxito durante 6 años y se ha convertido en la plataforma más importante de la gastronomía del #Ecuador, donde convergen la tradición y la innovación de nuestra cocina.

“Este tipo de eventos se deben hacer al aire libre, donde se pueda establecer el distanciamiento de dos metros, de persona a persona; y donde haya rutas para que la gente no vuelva a pasar por el mismo sitio”, recomienda el galeno, quien además explica que es imposible garantizar que alguna persona que visite el lugar no vaya a tener el virus, ya que para ello habrá que pedirles una prueba médica que lo demuestre.

“La alcaldesa tiene acciones muy acertadas, pero en otras debe pedir asesoramiento para no caer en contradicciones. Si quiere controlar el virus debe realizar operativos en los suburbios, donde la gente no usa mascarillas para salir a la calle; en la metrovía, donde la gente va apretada como sardinas, pero no debe ponerse a multar a alguien que sale con su carro a quererse ganar el sustento diario”, manifiesta finalmente Lucio Centeno, un taxista que fue multado por hacer mal uso del salvoconducto.

TRES DÍAS DE CITA GASTRONÓMICA

La feria gastronómica Raíces se desarrollará de forma híbrida, presencial y virtual, del 8 al 11 de octubre en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Independencia de la ciudad.

El evento abrirá de 09:00 a 21:00. El Centro de Convenciones fue autorizado a reabrir con el 30 % de aforo y cumpliendo con los protocolos para la industria de reuniones MICE (por las siglas en inglés de Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), que prevé medidas de bioseguridad, distanciamiento, gestión de flujos y más amplios pasillos de circulación.

El encuentro contará con 50 platos típicos estrellas del país y con lo mejor de la cocina de las 27 huecas y restaurantes ganadores de las seis ediciones anteriores.