Tras las quejas ciudadanas, el Cabildo recupera un paso elevado de la Perimetral

Después de las quejas constantes de la ciudadanía por recuperar los pasos peatonales en el norte de la vía Perimetral, donde indigentes y comerciantes no regularizados se han instalado, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil atendió esta problemática.

Los guayaquileños han denunciado en diversas ocasiones a través de EXPRESO esta situación, donde varias de estas personas dejan sucios los espacios y obstruyen la movilidad en el punto.

El Cabildo atendió la situación en el paso Perimetral en las cercanías de El Fortín, noroeste de la urbe porteña. Se indicó que los delegados municipales solicitaron a los comerciantes que se retiren; y a las personas en situación se les ofreció espacios en los albergues de la ciudad para recibir atención.

Sin embargo, los transeúntes de la zona no creen que este desplazamiento dure mucho. “Los ahuyentan un día y en dos o tres vuelven porque ven que ya no hay más agentes para ver que pasa. En el caso de los comerciantes deberían habilitarse espacios para que trabajen aquí y dar vida a los puentes, porque el problema principal no son ellos, sino los antisociales que se toman estos espacios para delinquir”, denuncia Monica Rendón, residente del sector.

Asimismo, varios ciudadanos con los que habló este Diario, relatan que en diversas ocasiones han evidenciado o sido víctimas de robos o agresión sin razón aparente por parte de antisociales y drogadictos que se plantan en estas estructuras por las noches.

“Hay unos chicos que se ve que están drogados, tambalean mientras caminan. Y si intentas pasar, te intentan golpear. Una vez queriendo volver a mi casa uno de ellos me intentó golpear, lo esquivé por suerte, pero salí corriendo, no me iba a arriesgar a que me quiera dar otro”, dijo Belen España.

Los habitantes y trabajadores de la zona exigen al Cabildo y la Policía Nacional la presencia de más uniformados, o por lo menos que realicen recorridos más frecuentes por estos espacios para garantizar la seguridad de ellos.

