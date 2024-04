El arte es plasmado en el paso peatonal de la Juan Tanca Marengo

El Municipio de Guayaquil inició trabajos de recuperación del paso peatonal lateral ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, lugar en el que además de realizar trabajos de limpieza, desde el 15 de abril comenzaron a pintar diseños de plantas ornamentales y aves en los muros de la estructura.

En Guayaquil clausuran un chifa por falta de higiene Leer más

Este trabajo realizado por la subdirección de Obras, se está ejecutando en un espacio de 30 metros de ancho y 3 de alto, proyecto que se destinó $ 2.837.

La ciudadanía se mostró alegre con la intervención, pues la mayoría de estos espacios de la ciudad, han quedado con diferentes daños, sin las señaleticas debidas, sin luces, y calles destruidas. Ahora los guayaquileños exigen que sean regeneradas todas estas rutas por medio de esta misma iniciativa, plasmando el arte en espacios públicos

“Necesitamos más de estas obras, porque incluso en los pasos que son el primer vistazo a la ciudad para los turistas, están hecho un desastre. No solo es de mantener limpio, es de evitar que las calles sean solo blanco y gris. Es hora de que pongan en orden la ciudad y vuelva a verse colorida”, exige Claudia Fuentes.

Lea también: Mayra Montaño: "Alguien está interesado en que 'La Bombón' salga del camino"

Asimismo, Martín Bravo considera que la intervención es positiva, pero crítica que haya tardado en llegar, tanto el pintar los pasos peatonales, como arreglarlos.

“Ojalá este no sea el único paso peatonal que pinten, porque dejar solo un paso pintado y lanzarse flores por ello, no me parece. Tienen que hacer esto en todos los espacios. Pasos peatonales, puentes de carros y para peatones, todo esto deben devolverle la vida. Yo considero que además de los pasos, otro punto que necesita intervención pronta son los puentes peatonales que están sin techos y pisos dañados, aquí podrían hacer muchas cosas como pintar en las escaleras caminos de flores, a los costados de animales, o incluso colocar plantas a lo largo de estas estructuras, porque con solo limpiarlas no es suficiente”, argumenta Bravo.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!