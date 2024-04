Mayra Montaño: "Alguien está interesado en que 'La Bombón' salga del camino"

La concejal Mayra Montaño se pronunció la mañana de este martes 16 de abril en torno al informe de Contraloría que predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la exdirectora de recursos humanos y de ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en esta entidad. Habrían incurrido en la prohibición de nepotismo

Montaño, del Partido Social Cristiano, indicó ante medios de comunicación que su condición de edil es realizar una gestión diferente a contratar. "Como concejal, no contrato, pero de todas maneras si consideran que tengo injerencia en esto, Contraloría en su debido caso tendrá de discernir y aplicar toda la respuesta", argumentó.

Acotó que hace menos de un mes la entidad de control "sacó un documento" en el que, aseguró, se la "excluye de ese tipo de investigaciones".

"Por el caso de que yo no soy autoridad nominadora, así vaya y me pare de cabeza a que contraten a mi hija, hermano, no pueden contratar... Estaba viendo que son 168 funcionarios inmersos en este tipo de notificaciones, pero ponen a 'la Bombón'; alguien está interesado en que 'la Bombón' salga del camino", manifestó.

Montaño, además, se refirió a cómo habrían ingresado parientes a trabajar en el Municipio. "Ingresan por medio de contrataciones que realizan en el departamento de Recursos Humanos, ya estaban antes que yo entrara", contó.

Tengo mi trayectoria limpia, todos los partidos políticos han solicitado mi presencia en sus listas o filas porque conocen que 'la Bombón' es una persona limpia. Mayra Montaño concejal de Guayaquil

Sobre si hay actualmente familiares en la nómina del Cabildo, contestó que "ya salieron" y que "cada quien se defiende, son personas adultas".

El pronunciamiento de Montaño ocurre luego de que, en la mañana, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la mencionó en una publicación en sus redes sociales que divulgó para referirse a las declaraciones de Cynthia Viteri.

"La señora Mayra Montaño y el señor Egis Caicedo - mencionados en dicho examen especial - no fueron concejales, ni servidores municipales en ninguna de mis administraciones", precisó Nebot.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO