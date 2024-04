Los pasos peatonales de Guayaquil, un  'adorno' más

En plena avenida Quito, frente al Cementerio General de Guayaquil, los peatones usan las calzadas para transitar, como si se tratase de un espacio seguro para caminar, y sin importarles su seguridad o la del resto. Que los puentes peatonales han quedado de adorno, denuncia la ciudadanía.

Esta zona cuenta con la estructura necesaria para permitir el cruce seguro de las personas, pero ha quedado relegada como otro ‘ornamento’ del Puerto Principal. En esta misma arteria se han colocado rejas para prohibir el cruce de un extremo de la vía al otro, pero aún con estos bloqueos varios ciudadanos prefieren arriesgar sus vidas y saltar esa barrera, a usar el puente peatonal que conecta el cementerio con las salas de velación de la Junta de Beneficencia.

Los conductores reclaman que los llamados de atención por parte de los agentes de tránsito son nulos. “Aunque estén ubicados en los semáforos o en zonas aledañas, ni ellos que deben mantener el orden, hacen respetar las reglas”, dice con indignación Fabiola Alarcón.

Ante esta situación, los conductores piden más prudencia a los peatones y más asistencia de los uniformados para proporcionar un control eficaz al momento de evidenciar ciudadanos transitando en las calzadas. "Son un peligro y se ponen en riesgo. En una vía que se supone no debería cruzar a pie nadie y que tienen rutas más seguras, se ponen a hacer eso. Y los carros que van a velocidad no siempre se percatan y pueden chocarlos, ahí no solo ellos salen perjudicados, el conductor también. Todo esto se vuelve un círculo vicioso", asegura Julian Orozco, quien transita a diario por esta avenida.

