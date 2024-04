El transporte escolar se somete a nuevas revisiones antes de iniciar las clases

En Guayaquil existen 2.951 unidades de transporte escolar y 145 cooperativas, y a la fecha y a vísperas del inicio de un nuevo año lectivo en la región Costa, el 35 % de las unidades ya han realizado la revisión técnica. Un proceso obligatorio que se cumple a lo largo del año (según el último dígito de la placa del carro), pero que -respondiendo a una campaña hecha por la ATM- se puede realizar ahora para asegurar que los vehículos se encuentran en buen estado y están listos para rodar.

En lo que va del primer trimestre de 2024 se registran 35 fallecidos en siniestros de tránsito, lo que significa una disminución del 47% en comparación con el mismo periodo de 2023; aunque eso no da tranquilidad a los ciudadanos.

"Decir que hay 35 fallecidos, así sean menos que el año anterior, no me alegra, ni me da esperanza, ni me motiva a pensar que estamos cambiando y que somos más conscientes. En Guayaquil, no hay consciencia vial y esa es la verdad; y pues a los carros tampoco se les da el debido mantenimiento. Que los transportes escolares cumplan con este proceso antes de iniciar el año es un buen compromiso, pero ojalá lo hagan todos. Por la responsabilidad que implica movilizar a los estudiantes", señaló Jackeline Saavedra, habitante de la cuarta etapa de la Alborada y madre de dos menores de 8 y 12 años que usan ese medio de transporte.

Según Edgar Lupera, director de Registro y Revisión Técnica Vehicular, el proceso de matriculación incluye la verificación de que funcionen a la perfección “el tren delantero, los frenos, los gases en los motores, la suspensión y todo aquello que conlleve que el vehículo se movilice de forma segura”.

Creo que todos los buses de transporte escolar deberían someterse al proceso de matriculación, aun si no les toca. Eso nos da tranquilidad a los padres, nos genera confianza y crea un nexo con quienes nos dan el servicio. Todos los conductores deberían hacerlo, por iniciativa propia. Ojalá sea el caso. Ana María Espín,

​guayaquiileña

En materia de seguridad, en las unidades de transporte escolar e institucional, según reza el comunicado emitido por la ATM la noche del pasado 1 de marzo, se han instalado 4.988 cámaras de vigilancia al interior y exterior de los buses, que además cuentan con botones de auxilio y son monitoreados desde el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte (CCITT) de la ATM, en coordinación con Segura EP.

La campaña se da con el fin de fortalecer la seguridad en las unidades. Cortesía

Que entre febrero y marzo pasado se capacitaron 938 conductores de expresos escolares en temas que apuntan a mantener una conducción responsable, alegó la institución.

No obstante, para los guayaquileños esto no se cumple debido a la falta de control. Y no se cumple no necesariamente con los expresos escolares, sino con los conductores de buses de transporte urbano. "En general, los conductores de vehículos livianos y pesados, motociclistas..., son infractores. Hay de todo, y casos y casos. Sin embargo, los choferes de buses incumplen con las normas de conducción a cada hora: se pasan la roja, invaden los carriles, no se detienen en los paraderos, se suben los parterres, ruedan a velocidades impensables. Esto lo sabe la ATM, es público históricamente. ¿Y quién hace algo? Nadie. Entonces que la ATM vaya más allá, que fortalezca e imponga la campaña a quienes más la necesitan. Y si no quieren acatar que sancione, pero drásticamente. Hoy los agentes lo que hacen es mirar a un lado y dejan pasar todo", sentenció Adrián Guzmán, conductor guayaquileño.

