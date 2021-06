Guayaquil se queda sin agua por 22 horas el sábado

Según informó el consorcio Interagua a través de sus canales oficiales, desde las 22:00 del sábado hasta las 20:00 del domingo, sectores del norte, centro y sur de Guayaquil; además de vía a la costa y ciertos puntos de Durán, Samborondón y Nobol, permanecerán sin agua.

La suspensión se da para instalar un caudalímetro en la línea del acueducto de 1800 mm en la planta La Toma, ubicada en el kilómetro 26 de la vía a Daule. Esto, con el fin de mejorar el caudal de flujo de agua en Guayaquil, ha asegurado la entidad.

Frente a ello, también vía Twitter Amagua, la empresa que da el servicio de agua a La Puntilla (Samborondón), sugiere que no se rieguen las áreas verdes de las urbanizaciones para evitar gastar más agua de lo debido.

Norte: Cdla. Modelo, Albatros, cdla. Naval Norte, Los Álamos, Barrio Cerrillo Verde, coop. de vivienda de los Profesores del Aguirre Abad, hospital Territorial, 29 de Junio, Atarazana, La FAE, cooperativa Psiquiátrico Lorenzo Ponce, cdla. Bella Aurora, coop. 29 de Julio, Base Aérea bloques de la FAE, coop. 24 de Agosto, cdla. Río Guayas Club, Base Naval Norte, cdla. Santa Leonor, Cementerio, Junta de Beneficencia, San Nicolás.

Centro: Parroquias Febres Cordero, Urdaneta, Letamendi, estero Salado, Abel Gilbert, Puerto Lisa, cdla. La Chala, Batallón del Suburbio, cooperativa San Francisco de Asís, Lindo Horizonte, La Laguna, Isidro Ayora, Guayaquil Hospitalario, Colegio Fiscal Técnico Industrial, Cristo del Consuelo y Assad Bucaram.

Sur: Todo el sur de la urbe.

Vía a la costa: Desde el km 14,5 hasta el km 71 de la carretera Guayaquil - Santa Elena.

📍Como parte del plan de acción para mejorar el caudal de flujo de agua en Guayaquil, instalaremos un caudalímetro en la línea del acueducto de 1800 mm en planta La Toma.



🗓El trabajo se realizará desde las 22h00 del sábado 26 de Junio hasta las 20h00 del domingo 27 de junio. pic.twitter.com/7X2ALR574e — Interagua C. Ltda (@interagua) June 22, 2021

Para evitar inconvenientes, sin embargo, Interagua ha asegurado que dotará de agua por tanquero a los centros de salud y hospitales,

Esta suspensión, sin embargo, llamó la atención de los usuarios, que dijeron ya estar sin agua desde la mañana de este 22 de junio. "No se supone que iban a cortar recién el sábado, ¿por qué no tengo entonces el servicio? Vivo en la FAE y llevo cinco horas ya así, y he comprado ya tres botellones. Digan bien lo que está pasando", cuestionó Daniel Masa, residente.