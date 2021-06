Medidores se venden hasta en el mercado formal

En apenas 40 días se robaron 800 medidores de agua potable en Guayaquil. De acuerdo a lo explicado por la concesionaria Interagua, cada robo le representa un gasto de al menos 50 dólares y de uno elevado de hasta 500. Es decir, que en poco más de un mes, por este delito que va al alza, la ciudad perdió al menos $ 40.000.

Que quiénes son los malhechores que se sustraen esta herramienta, es un secreto a voces. “Los chamberos”, “los recicladores informales”, “los drogadictos”, cuentan con enojo los vecinos de distintos vecindarios quienes están cansados de que estos hurtos se multipliquen.

¿Pero por qué se roban los medidores? Estos hidrómetros, que sirven para contar el volumen del agua y así realizar los cobros pertinentes, contienen bronce, un metal por el que las recicladoras pagan hasta tres dólares la libra. Así lo comenta Tito, un reciclador informal a Diario EXPRESO.

@interagua @ilfn_florsheim @alcaldiagye @EcapagGye Robo de medidor de agua en Hurtado entre Carchi y Tulcan. Hostal Villa 64 favor reemplazar y asegurar para evitar nuevos robos pic.twitter.com/oUat8lu4o2 — Gustavo A. Rivadeneira (@Gusrivadeneira6) June 8, 2021

“Por un solo medidor pueden estar dando hasta 10 dólares”, afirma el hombre con pinta de vagabundo, que como muchos más, pasa sus días acumulando herramientas en la popular Bahía, en el centro de Guayaquil, para luego venderlas.

Cuando se le pregunta dónde vender un medidor recién robado dice que la respuesta es fácil: en el mercado municipal de las Cuatro Manzanas. Y aunque asegura que solo trabaja recopilando cartones y plásticos, sabe que “el producto” hay que llevarlo a comercializar escondido dentro de un saco o funda negra hasta una de las partes extremas de ese establecimiento y, por supuesto, evitar regatear el precio.

La compra y venta de medidores de agua robados están prohibidas. No obstante, el mercado negro de estos medidores se da dentro del mismo mercado formal. Pues en el de las Cuatro Manzanas se reciben, camufladamente, estos aparatos y también se puede comprar uno, ya sea nuevo o usado. No solo lo asegura Tito, sino que quienes pasan ahí indican el camino y hasta las descripciones de las personas con las que se puede hablar sobre el tema.

“A 18 dólares le dejo”, le responde al equipo de EXPRESO una mujer, tras la pregunta de dónde comprar un medidor. Su punto comercial está lleno de bombillas e interruptores, menos de los medidores de agua. La exhibición de estos la hace a través de fotografías en un celular. En ese mismo mercado municipal se venden medidores nuevos, empaquetados y que sí se exhiben en algunos puestos. Esos están a $ 25.

Aunque se supone que este punto, así como los otros que integran la red de mercados de Guayaquil, cuentan con cámaras y guardias para evitar la comercialización ilegal, en los alrededores de la Bahía, algunos comerciantes también señalaron que es allí donde da el mercado negro.

n barrios como del Salado y Garay son comunes estos robos, y hay casos repetitivos. Algunos vecinos han instalado rejas sobre los medidores para resguardarlos. Miguel Canales / EXPRESO

Pero la comercialización del aparato también salta a las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook y otras aplicaciones se evidencian diversos anuncios ofreciendo medidores con sus respectivas piezas y empaquetados.

Ante ello, este Diario consultó al Municipio si estos son válidos para la toma de lectura que ejecuta Interagua y qué ocurre cuando se detecta a un usuario utilizando este artefacto, pero hasta el cierre de este reportaje las respuestas no llegaron. El silencio también se repitió en cuanto a la consulta de que si han detectado la venta en el mercado municipal.

La situación es diferente en el denominado ‘Mall del Piso’, uno de los mercados informales más grandes de Guayaquil que se asienta en la calzada de la calle Domingo Norero, entre la C y la CH, en el suburbio. En un recorrido de al menos el 90 % de los puestos, no se exhiben ni medidores viejos ni sin usar.

“No, aquí no hay medidores de agua, eso está prohibido vender”, dicen algunos comerciantes. Otros, tras las preguntas, responden que solo dan bajo pedidos. “El domingo estaré dos calles más arriba, para ese día le puedo tener uno a 10 dólares”, vocifera uno de ellos.

Los medidores robados no siempre se comercializan en mercados sino que, “más se venden en recicladoras y centros de acopio”, que funden el metal para crear nuevas herramientas. Así lo asevera uno de los vendedores de este punto de la ciudad, quien defiende la legalidad de sus productos, que van desde tubos plásticos de agua hasta pequeños tornillos tendidos en una sábana.

El robo de bronce se ha disparado en la ciudad por su ‘alto precio’: $ 3 la libra. Y es que esa cantidad supera la cotización de otros minerales como el cobre, por el que los centros de acopio dan $ 2,10. Por la libra de hierro o aluminio dan 50 centavos; por el kilo de cartón o papel dan 10 centavos; y por el kilo de plástico 50 centavos.

El sistema Ojos de Águila de la @cscgye capta el robo de un medidor de agua en Ayacucho y 6 de Marzo. Se coordinó con miembros de @PoliciaEcuador quienes acudieron al sitio y tomaron procedimiento. Trabajamos #PorTuSeguridad pic.twitter.com/R3SqrfmO6C — CSCG (@cscgye) June 7, 2021

EXPRESO se contactó con algunos propietarios de recicladoras formales y afirman que tienen prohibido recibir cualquier elemento de servicio básico, pero conocen esta problemática. Dayse Morán, propietaria de Recicladora Guayaquil, recuerda que esto no solo ocurre con los medidores, ya sea de agua o luz, sino también con los cables de telefonía o Internet. Y precisamente ese es el ‘oro’ de los recicladores.

Durante la administración de Jaime Nebot se encendieron las alarmas sobre este tema y acudió a distintas reuniones, pero ahora eso no se ha dado con Cynthia Viteri a la cabeza. “Hace años se dio esa pérdida de cables y el Municipio clausuró a recicladoras. En cuanto al medidor, lo que buscan es el bronce que contiene”, acota Morán, de 11 años de experiencia en el mundo del reciclaje, y quien explica que hay medidores pequeños y grandes que máximo pueden alcanzar dos libras de cobre. “Sería algo mínimo que obtengan”, acota.

Ella asegura que el costo promedio de la libra de bronce es de $ 2 y actualmente ya no llegan a ofrecerle medidores, pero años pasados sí. “Les he dicho a recicladores que es prohibido y que no intenten sacarlo, por eso se han ido”, cuenta la mujer que, al tener su negocio en una avenida transitada, la Isidro Ayora, funcionarios municipales la visitan “casi cada día”, pero teme que esto no se cumpla con las otras que están registradas en la urbe. “Si nadie compra, nadie puede vender”, concluye.

Hecho. A diario se denuncian los robos de las piezas. Cortesía

Se gastan $ 170 mil por robo de tapas y rejillas

Ante los robos de medidores, rejillas, tapas de alcantarillas, que representan un peligro para conductores y peatones, la concesionaria Interagua dio a conocer, en un boletín, que se invierten $ 170.000 por esta problemática, que va al alza, y que son denunciados casi a diario por los ciudadanos.

Interagua asegura que hay un promedio mensual de robos de cinco tapas de cámara; 15 tapas de cajas domiciliarias y 40 rejillas de sumideros. ¿Cuánto cuesta reponer estas piezas? “Debe ser repuesto con costos que fluctúan entre los $120 por cada rejilla sustraída, $550 por cada tapa de cámara de inspección y $310 por cada caja domiciliaria aproximadamente”, precisó.

De este universo, la entidad confirma que los medidores de agua potable constituyen el rubro más importante, y que durante el 2020 se reportaron 2.768 unidades, cifra que ya ha sido superada en lo que va del 2021. (2.788 dispositivos).

Entre los sectores con mayor cantidad de robos de accesorios, ya sean tapas de cámaras de inspección, tapa de cajas domiciliarias y rejillas de sumideros figuran: Mapasingue Oeste, Paraíso de La Flor, El Fortín, Guasmo Sur, Trinitaria y calle Chile.

Mientras que los puntos con mayor incidencia por robos de medidores se encuentran en la ciudadela Coviem, Los Esteros, Vergeles, segunda etapa de Las Orquídeas, entre otros.

Sobre este tema EXPRESO solicitó al Municipio, hace unos días, información sobre cuánto le cuesta a la ciudad el robo de las piezas del mobiliario urbano y cuáles son las que más se roban. Aún se esperan las respuestas.