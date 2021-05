Barrio del Salado: “Es típico despertar y ver que se han robado los medidores”

En Guayaquil, ni los medidores de agua potable se salvan de la delincuencia. Es un problema que daña la paz de distintos vecindarios, cuyos residentes están cansados de despertar con la amarga escena de que este elemento haya sido sustraído. Solo entre abril y los diez primeros días de mayo de este año se han contabilizado 800 robos de medidores, según afirma la concesionaria Interagua. Los casos, en su mayoría, se suscitan en el centro de la ciudad.

Precisamente uno de los sectores donde se ha vuelto repetitivo este delito es el barrio patrimonial del Salado. Allí a Luis Rea, morador de las calles Carchi y Aguirre, se le han robado al menos tres de estos objetos en lo que va del 2021. El último hurto se registró la semana anterior y, como consecuencia, él y su familia se quedaron sin el líquido vital por varias horas.

“Estos robos ya se vienen dando desde hace tiempo y creo que son cometidos por los recicladores para poder sacar el bronce del medidor. He tenido incluso que colocar pernos o varillas de metal para asegurar que ya no se los sustraigan”, dice el residente.

No es el único caso registrado en el barrio en los últimos días. Al frente de su vivienda, en el despacho parroquial de la iglesia San Juan Bosco, también se robaron el medidor y el de su vecino Israel López, que vive en la intersección de Aguirre y Tungurahua.

López no oculta su enojo al referirse a este delito, que cada vez gana más terreno en la urbe: “Ya es típico despertar y ver que se han robado los medidores... Hay ocasiones que la denuncia no siempre es atendida en el mismo día que se dio el robo, sino que llega a tardar hasta cuatro días”, asevera.

De eso da cuenta el dirigente comunitario Gustavo Rivadeneira, quien a diario recibe en su celular, a través del chat comunitario, las fotografías y videos de las fugas de agua que se producen luego de que son arrebatados los medidores.

Calcula que en el sector se sustraen unos 20 medidores cada semana y se une al comentario de Rea al decir que los autores son recicladores o consumidores de drogas. Y lamenta observar cómo se desperdicia el líquido, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando la higiene es primordial.

“¿Quién compra los medidores? Es una investigación que debe hacer el Municipio, pues esto es una cadena. La solución es que se coloquen nuevos dispositivos de seguridad”, recomienda el líder barrial.

Este Diario realizó un recorrido en la zona y comprobó que los robos de estos objetos también se dan en las calles colindantes, como Esmeraldas, Clemente Ballén e incluso en vías emblemáticas como la Nueve de Octubre, la principal arteria del centro del Puerto Principal.

Lo mas importante es que Interagua asegure todos los medidores con pernos, ya que no todos los tienen. No hay que esperar que suceda otro robo para recién colocarlos. Isarael López, morador

Ante este escenario, Ilfn Florsheim, gerente de Comunicaciones de la concesionaria Interagua, confirmó a EXPRESO que hay un aumento de estos robos, pues hasta noviembre del año pasado el promedio era de 200 y ahora la cifra se ha triplicado. “Los delincuentes buscan cualquier forma para robárselos y empiezan a romper las guías domiciliarias”, sostiene Florsheim, quien explica que en algunos de los medidores se están instalando unos “precintos”.

¿Esto hará que cesen los robos? “Son unas placas que se ponen encima para evitar el robo, pero también las rompen incluso cuando se instalaban cajas metálicas; se las robaban. Lamentablemente los delincuentes siempre terminan saliéndose con la suya”.

Acota que la reposición del medidor, dependiendo del daño, cuesta entre 50 y 500 dólares y que eso entra en los gastos de la concesión. Precisa que el usuario debe reportar el robo en la Fiscalía, para poder acceder a la renovación del aparato sin costo.

Luego de que el delincuente se sustrae el medidor, ocurren fugas de agua. Hay casos en los que la solución no llega el mismo día. Christian Vasconez / Expreso

Ante la consulta de que si los medidores son sustraídos con el fin de extraer y vender las piezas de cobre, la funcionaria aclaró que en la fabricación de estos componentes cada vez se usan menos piezas metálicas y más elementos plásticos.

De acuerdo con la página web de la entidad, todos los medidores cumplen con la norma internacional de calidad ISO 4064 y tienen un sello de seguridad que “impide la manipulación de personas no autorizadas. Los proveedores son seleccionados muy cuidadosamente y bajo licitación”, pero la ciudadanía se queda de que cada vez ocurran más atracos.

En el sector del barrio del Salado se han robado varios medidores. A mí se me han sustraído tres. No sé cuál es la necesidad de llevárselos. Las autoridades deben investigar estos robos Luis Rea, morador

“Lo más importante es que aseguren los medidores. No todos los medidores tienen pernos. Falta que la empresa disponga nuevos seguros y no esperar que pase algo para ponerlos”, concuerda la comunidad del barrio del Salado, cuyos integrantes ya no quieren despertar y ver las cajas abiertas de sus portales sin sus respectivos medidores.