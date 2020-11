Cuando no es la factura de luz, es la planilla inflada del agua

Los reclamos de los usuarios no terminan. Ahora la fila se formó en el exterior de la oficina de Interagua, en Coronel y Maldonado, en el centro de Guayaquil. Decenas de personas presentaron ayer denuncias por planillas infladas, tal cual como lo hicieron meses atrás en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por las facturas de energía eléctrica con costos elevados.

Jorge Castro relató a Diario EXPRESO que vive solo y tiene una cuenta de 1.029 dólares. “No tengo piscina para que me salga este monto. Es verdad que no he podido pagar el consumo desde la cuarentena, porque me quedé sin trabajo y además mi esposa falleció en marzo por coronavirus. Pero tampoco es para que me salga 1.029 dólares”, recalcó este morador de la ciudadela Valdivia, al sur.

Otros usuarios llegaron a la entidad a hacer un acuerdo de pago; indicaron que por falta de trabajo no tienen para pagar el consumo de agua.

Interagua no ofrece información sobre cuántas denuncias llegaron recientemente con quejas, pero era evidente de que no son pocas por el número de personas, que, con planilla en mano, mostraron, entre otros problemas, que hay un inconveniente entre lo que marca la factura y lo que dice el sistema.

“En la planilla sale que debo 500 dólares. Madrugué a reclamar y acá dicen que mi deuda real es de 60 dólares. Entonces, ¿por qué llega una planilla inflada?”, cuestionó Pascual Castro.

Los consumidores quieren saber si no ha subido el costo del metro cúbico de agua potable porque en unos casos se ha duplicado. “Antes de la pandemia pagaba $ 17, ahora unos $ 40 por un mes. Desde que nos quedamos sin trabajo no hemos podido pagar y ya tenemos una deuda de 345 dólares”, señaló Gladys Tapia.

Frente a estos reclamos, la vocera de Interagua, Ilfn Florsheim Tamayo, dijo a EXPRESO que para saber si las planillas por las que se quejan tienen o no un costo alto a pagar, como indicaron los denunciantes, necesita saber los números de cada uno de los contratos. Solo así podría hacer un pronunciamiento sobre cada uno de los casos puntuales. Así, no explicó en detalle el porqué de los reclamos de las facturas.

Buen dia, desde la pandemia mi planilla de agua se duplico, antes pagaba $43 ahora pago $77 es demasiado consumo que me facturan. el medidor aunque este todas las llaves cerradas en casa, da vuelta, por favor urgente cambiarme el medidor — LSI.Orlando Zambrano (@Don_Orland) November 9, 2020

Sin embargo, los usuarios solicitaron que se revise el trabajo de quienes deben hacer la lectura de los medidores. La queja en común es que al parecer no están leyendo adecuadamente el contador que marca el consumo real de agua potable.

“Me esforcé por pagar cada mes las planillas en el confinamiento, ¿cómo es posible que me salga un consumo de $ 58, cuando antes pagaba $ 15? Mi sospecha es que no están leyendo el medidor de agua. Estamos como lo que ocurrió antes con las planillas de energía eléctrica”, manifestó Jacinto Vera.

No entiendo, me llegó una planilla de 500 dólares y vine a reclamar y el monto real a pagar es de 60 dólares. Son varios meses, pero mire la diferencia que hay entre las cifras. Pascual Castro

​Usuario

Vera invitó a las autoridades a que se realice una investigación, como se hizo con CNEL, porque mientras no se lo haga, las quejas de la ciudadanía quedan solo en eso. En quejas. “Pido de favor que Emapag vigile si realmente se está haciendo la lectura de los medidores o si se pone cualquier cifra de consumo”, indicó.

Para otros usuarios, el problema estaría en que ahora en la planilla de agua potable se cobra una tasa por recoger la basura; pero en este punto Interagua dijo que la tasa de recolección de basura se cobra en la planilla de agua desde el Gobierno anterior, cuando se prohibió realizar el cobro por medio de la planilla de energía, como históricamente se realizaba.

Antes de la pandemia pagaba $ 17, ahora me cobran $ 40 por un mes. A este problema se suma que los cinco familiares que vivimos juntos estamos sin trabajo, por la COVID-19. Gladys Tapia

​usuaria

La empresa precisó que los valores que se cobran continúan indexados al consumo eléctrico, para lo cual CNEL le provee los listados mensualmente al Municipio. En este sentido, Interagua cumple solo la función de un agente de cobro de esta tasa.

El 80 % de los usuarios se encuentran al día en sus pagos. Hay quienes tienen deudas antes de la pandemia y fueron beneficiados con la Ley Humanitaria. A ellos también se les reconectó el servicio sin que hubieran terminado de cancelar los montos de antes de marzo de este año.

Me fui a cuidar a mi padre con mi esposa e hijos y regresamos hace dos semanas y me llega una planilla de $ 205. Si no estuvimos en casa de dónde sale este consumo.

Ernesto Meza

​Usuario

La vocera de la entidad resaltó que quienes deben pueden hacer convenios de pago hasta por 12 meses. En caso de hacerlo a seis meses, con el 30 % de entrada y si mantiene al día en el convenio se le condonará la última cuota.

Semanas atrás EXPRESO publicó un artículo sobre las largas filas que se forman fuera de las entidades públicas para solicitar un servicio. La diferencia ahora es que es por reclamos.

Fue tal la afluencia que se dio ayer, que la empresa puso a unos 10 agentes de la entidad a atender en la fila, porque mucho no habían sacado su turno en línea previamente y esto provocó una tercera razón de reclamos en el lugar, que se volvió en un punto de aglomeración, porque no se respetó el distanciamiento debido, para evitar un contagio de coronavirus.