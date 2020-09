Emapag pone una multa a Interagua por los cortes de agua mayor a 12 horas

Este 7 de septiembre y luego de varias quejas por parte de la ciudadanía, la alcaldía de la ciudad y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) anunciaron que multarán a Interagua con 45.000 dólares, por generar cortes del servicio que superen las 12 horas.

El Municipio explicó que la sanción se da sobre todo por las últimas interrupciones generadas en agosto y septiembre. La alcaldesa Cynthia Viteri enfatizó, en una rueda de prensa, que no es posible dejar sin agua potable a los ciudadanos en un tiempo en que es necesario lavarse las manos con frecuencia, para evitar el contagio con coronavirus.

Se detalló que el pasado 3 de septiembre del presente año ocurrió una fuga de agua en la calle El Oro y la avenida Quito, a las 06:00, la cual afectó a unos 15.000 habitantes. A las 14:00 Interagua reporta que los trabajos de reparación concluyeron. Pero, a las 16:00 se dio otra fuga pero la concesionaria no notificó por ningún medio de comunicación.

La alcaldesa Cynthia Viteri en la rueda de prensa en la que anuncia una nueva multa para Interagua por los cortes de agua de más de 12 horas. Lina Zambrano

Al día siguiente, el 4 de septiembre, Interagua informó que por complicaciones en el punto de los trabajos cerró las válvulas a otros sectores hidráulicos incrementando la afectación a unos 47.000 habitantes.

Entonces por 34 horas miles de usuarios no contaron con el servicio. En este caso la norma dice que la multa a aplicarse es de 22.500 dólares.

Favor @interagua @alcaldiagye su ayuda con la fuga de agua en Samanes 4. Av. Isidro Ayora y Fco. Rizzo. Puerta 2. Por trabajos de reconstrucción de calle con pavimento. Gracias. #URGENTE pic.twitter.com/YYhSbbMXii — jaime.velasco (@jv85ecu) August 22, 2020

Los otros 22.500 dólares son por las siete interrupciones imprevistas que se dieron en agosto en Samanes, donde se afectaron a unos 14.000 habitantes. Pero al parecer las fugas de agua potable siguen, tal como se queja un ciudadano en una red social.

Frente a esta sanción, EXPRESO solicitó la opinión a Interagua, pero su directora de Comunicación, Ilfn Florsheim precisó que no han recibido notificación alguna. "No hemos recibido la notificación, por lo tanto no podemos pronunciarnos. Una vez que nos llegue la analizaremos", aseguró.

@interagua fuga de agua en el parque de la iglesia de Samanes pic.twitter.com/YGJ92547L9 — Ricardo Cedeño (@DonRicarE) September 6, 2020

En cuanto a la interrupción del servicio constante en la Pradera, del sur de la ciudad, se manifestó que ya se solucionó. Sin embargo, hay un problema de tuberías viejas por toda la ciudad que están a la espera de ser cambiadas. Sobre esto en una entrevista anterior Andrés Mendoza, presidente de directorio de Emapag, dijo a este Diario que hay que trabajar en 500 kilómetros de tuberías hasta el 2031; y que no estaba de acuerdo con que Interagua siempre que hay una rotura de un tubo diga que es por lo viejo de conducto, porque se pone del lado del usuario, quien siente la falta del servicio cuando es por muchas horas.