Qué pasó en el centro de Guayaquil: Incendio cerca de Bahía Mall causó caos y tráfico

Un incendio cerca de Bahía Mall sacudió a Guayaquil. Testigos mencionaron que trabajadores ayudaron a contener el fuego

Bomberos de Guayaquil controlaron el incendio registrado en un edificio del centro, junto a Bahía Mall.

Un incendio registrado la tarde de este 24 de octubre de 2025 en pleno centro de Guayaquil, entre las calles Olmedo y Chile, junto al centro comercial Bahía Mall, generó alarma entre comerciantes y transeúntes, además de una fuerte congestión vehicular en avenidas aledañas como la 10 de Agosto, Quito y Machala.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una nube negra de humo que se intensificaba con el paso de los minutos. El fuego provenía del tercer piso de una casa de tres plantas, utilizada como bodega, donde se realizaban trabajos de demolición.

Bomberos de Guayaquil actuaron con rapidez para controlar el incendio

De acuerdo con el mayor Medardo Silva, jefe de la Quinta Brigada del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el siniestro se originó por una chispa que encendió materiales dentro del inmueble.

“En los locales de la parte baja estaban haciendo algún trabajo y se produjo una chispa. Se contaminó material de lo que estaban demoliendo, como plásticos y fundas, lo que generó la humareda. No hubo heridos, aunque en el sitio había personas trabajando”, explicó el oficial a EXPRESO.

Alrededor de diez unidades de bomberos acudieron al sitio. Según Silva, se trató de una medida preventiva debido a que en esa zona “muchos edificios funcionan como bodegas” y el riesgo de propagación era alto.

“Logramos focalizar el origen y trabajar directamente con una unidad. El incendio fue controlado de manera rápida gracias a la respuesta inmediata”, agregó el jefe bomberil.

Comerciantes vivieron minutos de angustia

En el lugar, varios vendedores vivieron momentos de preocupación ante la posibilidad de que el fuego se extendiera. Una comerciante de ropa que tiene su kiosco justo debajo del edificio afectado relató el susto que experimentaron.

“Acá hubo un caos apenas empezó el incendio. No se veía mucho humo, pero un taxista nos alertó. Enseguida guardamos la mercadería, porque si se expandía, todo esto se iba en cenizas. Por suerte los bomberos y los bodegueros ayudaron con extintores”, contó la mujer.

Incendio controlado y retorno a la normalidad en el centro

A las 16:30, el incendio estaba completamente controlado, según constató EXPRESO. En la calzada aún se observaba agua regada y desde el tercer piso del inmueble seguía cayendo líquido por la cantidad usada para extinguir el fuego.

Minutos después, el tránsito en la zona comenzó a normalizarse y los comerciantes reanudaron sus actividades. No se reportaron personas heridas ni mayores daños estructurales.

