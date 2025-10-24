Aquiles Álvarez frena las rodadas de Halloween en Guayaquil: "No se hagan los vivos"

Aquiles Álvarez y la ATM aclaran que las concentraciones solo pueden ser autorizadas por la Intendencia de Policía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció este viernes 24 de octubre en su cuenta de X sobre las carreras tuning y las rodadas de motos, dejando claro que no existen permisos para este tipo de eventos, a puertas de Halloween.

En su publicación, Álvarez señaló: "No hay permisos para rodadas de motos. Punto", y aclaró que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) no ha autorizado esta caravana, como se mencionó en un reciente comunicado de la entidad.

El alcalde advirtió además: "No se hagan los vivos queriendo meter miedo con caos. Recordemos: las concentraciones en la vía pública le corresponden a la Policía Nacional y a la Intendencia de Guayaquil".

Por su parte, la ATM informó que, ante la circulación de información sobre supuestas autorizaciones para rodadas o caravanas de motociclistas con motivo de Halloween, la institución no ha emitido ningún permiso.

La agencia aclaró que la competencia para autorizar concentraciones o eventos en la vía pública corresponde a la Intendencia de Policía del Guayas. Solo en caso de que las autoridades competentes autoricen la actividad, la ATM brindará soporte operacional, en cumplimiento del principio de colaboración.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y recordó que está prohibido participar en estas actividades. En caso de detectarse su involucramiento, la ATM aplicará sanciones y podrá retirar los permisos de operación de las unidades involucradas.

