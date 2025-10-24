Expreso
TERMINAL TERRESTRE BENJAMIN ROSALES
La terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera está ubicada en la avenida Benjamín Rosales, en el norte de Guayaquil.ARCHIVO

Terminal terrestre Guayaquil: Taxis y vehículos siguen prohibidos en andenes de buses

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recordó que solo los buses están autorizados a dejar y recoger pasajeros

Se reforzarán los controles para evitar el ingreso de vehículos particulares y taxis a los andenes de buses de transporte público en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil.

Así lo informó este viernes 24 de octubre la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que reforzó la señalética en esta zona, ubicada sobre la avenida Benjamín Rosales.

El objetivo es mejorar la circulación de buses, provenientes de diversos puntos de la ciudad, que recogen y dejan pasajeros en los andenes, indicó la entidad.

"Estas acciones forman parte del trabajo de orden y control en la movilidad, apoyado también por la videovigilancia de la red de cámaras del Centro de Control de Tránsito", se advirtió en una publicación.

Precios del parqueo en la terminal terrestre

En esta zona es frecuente ver a conductores de autos y motos, particulares y de taxis, que se detienen en el ingreso a los andenes, para dejar o recoger pasajeros.

Así se evitan ingresar al parqueo de la terminal, donde la tarifa por 15 minutos es de 25 centavos de dólar y de 50 centavos por hora o fracción.

Además, se exonera una hora si se realizan compras por 5 dólares en los establecimientos comerciales de la terminal. Si la compra es por $20, la exoneración es por tres horas.

