Qarabag vs. Chelsea de Moisés Caicedo EN VIVO: hora y dónde ver la Champions League

Moisés Caicedo fue el dueño del medio campo en el derbi entre Chelsea y Tottenham.

Moisés Caicedo vuelve a escena en la Champions League. El mediocampista ecuatoriano del Chelsea, considerado por muchos como el mejor volante “5” del mundo, estará desde el arranque este miércoles 5 de noviembre (12:45 de Ecuador) cuando los “Blues” visiten el estadio Azersun Arena para enfrentar al Qarabag FK, campeón de la Premier League de Azerbaiyán.

El regreso de “Niño Moi” genera expectativa en Inglaterra y Ecuador. Caicedo se encuentra en suelo azerbaiyano, donde el frío comienza a marcar el ambiente de un partido clave por la fecha 4 del torneo continental.

Los números del Qarabag FK y Chelsea

Chelsea va con todo

El Chelsea llega motivado tras golear 5-1 al Ajax en la jornada anterior. En lo que va de la fase de grupos, el conjunto inglés registra una victoria y una derrota, con 7 goles a favor y 4 en contra, demostrando su poder ofensivo.

El historial entre ambos equipos favorece claramente al visitante: 2 triunfos en igual número de partidos disputados ante el Qarabag. La última vez que se enfrentaron fue el 22 de noviembre de 2017, también en fase de grupos, y terminó con un contundente 4-0 a favor de Chelsea.

El encuentro será arbitrado por Sebastian Gishame, y podrá verse en Ecuador por ESPN y Disney Plus. Todo apunta a que el regreso de Moisés Caicedo marcará el pulso del mediocampo en una jornada que promete emociones europeas.

Moisés Caicedo celebra el gol del Chelsea ante Tottenham.

Un regalo para Caicedo

En el derbi londinense, el Chelsea derrotó 1-0 al Tottenham y Moisés Caicedo fue el alma del triunfo. Recuperó, distribuyó y dio la asistencia del gol a Joao Pedro, siendo premiado como el mejor del encuentro.

Pero el verdadero premio vino del corazón: su compañero brasileño confesó que le tiene preparado un regalo especial. “Le dije en el descanso que lo voy a invitar a cenar, es mi forma de darle las gracias”, reveló Joao Pedro, quien no dudó en elogiar al ecuatoriano: “Todos saben que Caicedo es un jugador top. Es un lujo jugar con él”.

