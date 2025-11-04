Expreso
Moisés Caicedo fue el dueño del medio campo en el derbi entre Chelsea y Tottenham.CORTESÍA

Qarabag vs. Chelsea de Moisés Caicedo EN VIVO: hora y dónde ver la Champions League

EN VIVO: Moisés Caicedo vuelve a la Champions: Chelsea visita al Qarabag en Azerbaiyán

Moisés Caicedo vuelve a escena en la Champions League. El mediocampista ecuatoriano del Chelsea, considerado por muchos como el mejor volante “5” del mundo, estará desde el arranque este miércoles 5 de noviembre (12:45 de Ecuador) cuando los “Blues” visiten el estadio Azersun Arena para enfrentar al Qarabag FK, campeón de la Premier League de Azerbaiyán.

El regreso de “Niño Moi” genera expectativa en Inglaterra y Ecuador. Caicedo se encuentra en suelo azerbaiyano, donde el frío comienza a marcar el ambiente de un partido clave por la fecha 4 del torneo continental.

Los números del Qarabag FK y Chelsea

Chelsea va con todo 

El Chelsea llega motivado tras golear 5-1 al Ajax en la jornada anterior. En lo que va de la fase de grupos, el conjunto inglés registra una victoria y una derrota, con 7 goles a favor y 4 en contra, demostrando su poder ofensivo.

El historial entre ambos equipos favorece claramente al visitante: 2 triunfos en igual número de partidos disputados ante el Qarabag. La última vez que se enfrentaron fue el 22 de noviembre de 2017, también en fase de grupos, y terminó con un contundente 4-0 a favor de Chelsea.

El encuentro será arbitrado por Sebastian Gishame, y podrá verse en Ecuador por ESPN y Disney Plus. Todo apunta a que el regreso de Moisés Caicedo marcará el pulso del mediocampo en una jornada que promete emociones europeas.

Moisés Caicedo celebración
Moisés Caicedo celebra el gol del Chelsea ante Tottenham.@chelseafc

Un regalo para Caicedo

En el derbi londinense, el Chelsea derrotó 1-0 al Tottenham y Moisés Caicedo fue el alma del triunfo. Recuperó, distribuyó y dio la asistencia del gol a Joao Pedro, siendo premiado como el mejor del encuentro. 

Pero el verdadero premio vino del corazón: su compañero brasileño confesó que le tiene preparado un regalo especial. “Le dije en el descanso que lo voy a invitar a cenar, es mi forma de darle las gracias”, reveló Joao Pedro, quien no dudó en elogiar al ecuatoriano: “Todos saben que Caicedo es un jugador top. Es un lujo jugar con él”.

