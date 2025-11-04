Expreso
El ecuatoriano Willian Pacho anota y emociona al PSG en Champions
El ecuatoriano Willian Pacho anota y emociona al PSG en Champions

PSG vs. Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde ver el partido de Champions League

PSG vs Bayern: duelo de gigantes con Willian Pacho como protagonista

París se prepara para una noche de gala. Este martes 4 de noviembre, el Parque de los Príncipes volverá a brillar con el regreso del Paris Saint-Germain a la Champions League. El equipo de Willian Pacho recibe al poderoso FC Bayern en uno de los duelos más esperados de la jornada, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en un partido que paraliza pantallas y corazones. El partido va por la señal de ESPN y Disney Plus. 

El defensor ecuatoriano, que ya sabe lo que es marcar en la “orejona”, afronta uno de los mayores retos de su carrera ante el campeón alemán. El PSG, actual monarca de Francia, llega con paso firme en Europa: tres victorias en tres fechas, nueve puntos y un ataque demoledor que ya suma trece goles. En su estreno vapuleó 4-0 al Atalanta, luego venció al Barcelona 2-1 y arrasó 7-2 al Bayer Leverkusen.

A´si llegan el PSG y Bayern

Dos de los equipos más poderosos

Guillermo Duró

Emelec: Guillermo Duró piensa que “Fue un partido raro” ante Macará

Leer más

En la Ligue 1, el conjunto de Luis Enrique ha mostrado cierta irregularidad. Empató 1-1 con el modesto Lorient y apenas superó al Niza con un agónico gol de Gonçalo Ramos al 90+4’. Aun así, el PSG se mantiene líder con dos puntos de ventaja sobre el Marsella.

Las lesiones complican el panorama, con Dembélé y Doué fuera de combate, pero la maquinaria ofensiva sigue encendida gracias al talento joven de Senny Mayulu, Barcola y el propio Ramos.

PSG
PSG es el actual campeón de la Champions League.Archivo

“Es fantástico que todos tengamos esta mentalidad ganadora”, dijo Luis Enrique, consciente de que el pulso ante el Bayern puede marcar el rumbo del grupo. 

Al frente estará un cuadro bávaro bajo el mando de Vincent Kompany, que advirtió: “Quien gane este partido dará un gran paso hacia el Top 8. También está en juego el prestigio”.

París arde, la Champions vibra, y Willian Pacho vuelve a escena en el escenario más grande de Europa.

