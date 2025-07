Obras en Puerto Santa Ana: lo que cambiará y lo que pide la ciudadanía

Puerto Santa Ana vuelve a estar en el radar. Aunque sigue siendo uno de los sitios más visitados y fotografiados de Guayaquil, sus deficiencias en infraestructura —como iluminación desgastada, piletas apagadas y pisos deteriorados— han restado brillo a su potencial turístico, como lo reconocen algunos residentes, pero sobre todo turistas que, entre otros pedidos, han solicitado que el sitio refuerce su seguridad.

Hoy este sitio, según informó la Alcaldía de Guayaquil a través de un comunicado, será intervenido con una obra integral que apunta a transformar su infraestructura y devolverle vitalidad turística.

La obra contempla una renovación de servicios básicos (drenaje pluvial, agua potable y servidas), iluminación, mobiliario urbano y paisajismo. EMAPAG comenzará los trabajos a mediados de julio y los extenderá hasta 2026, para beneficiar a más de 5.000 residentes y cerca de 20.000 visitantes que recorren a diario este espacio.

La ciudadanía, aunque aplaude la intervención, no olvida los meses en que Puerto Santa Ana fue noticia por hechos delictivos. “Este sitio es hermoso, pero la inseguridad hizo que dejáramos de venir. Que se recupere la iluminación y que vuelva el mantenimiento era lo prioritario. Me alegra que hoy esté previsto hacerlo”, dice Ana González, habitante de la Alborada. A ella, como a muchos, el anuncio le devuelve esperanza, pero también le genera exigencias: que la regeneración llegue al cerro Santa Ana, al del Carmen, y que no se quede en lo superficial.

“Que los cerros aledaños a Puerto Santa Ana también se pinten, tengan murales, estén seguros y con buena escalera sería perfecto. Tenemos que mirar más allá del malecón”, añade Daniela Burgos, quien además celebra que se reparen las piletas y se potencie el entorno de la zona gastronómica.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Guayaquil aseguró que se invertirán 7 millones de dólares en infraestructura y servicios que mejoren a Puerto Santa Ana. Cortesía

La gastronomía como carta ganadora

Esa última mención no es menor. Puerto Santa Ana, como lo ha publicado EXPRESO en algunos reportajes, se ha consolidado como uno de los principales polos culinarios y turísticos de la ciudad. Allí, entre restaurantes de mariscos, pastas, comida internacional y cocina local, cientos de comensales llegan cada semana a probar sabores que, según estudios recientes, enamoran a nacionales y extranjeros.

Un informe del Observatorio Turístico de Guayaquil y la ESPOL confirmó que la gastronomía es la segunda razón por la que los visitantes llegan a la ciudad. El 32 % de los turistas que llegaron en el primer trimestre de 2025 señaló que su experiencia favorita fue comer en Guayaquil. Y en ese mapa, Puerto Santa Ana ocupa un lugar clave.

“La gente habla de la gastronomía de manera impresionante. Dicen que han probado otros destinos, pero que la comida en Guayaquil les gusta más”, señaló en un reportaje anterior Cinthy Veintimilla, directora del estudio. Mariscos, encebollado, ceviches y menestra con arroz lideran las preferencias.

La ventaja, insisten chefs y expertos, es clara: la ciudad tiene una cocina potente, con identidad y sabor, pero falta proyectarla mejor. “Si la comida es el gancho, debemos construir rutas gastronómicas que conecten sectores como Puerto Santa Ana con arte, cultura y experiencias en la calle”, propone Adolfo Castañeda, cocinero y promotor turístico.

Puerto Santa Ana ha sido uno de los sitios que en los últimos años más han viitado los turistas. Archivo

Recuperar el alma del sitio



Se vienen los procesos de arreglo por situaciones que se ven: hay lámparas totalmente obsoletas, piletas que hay que intervenir, pisos rotos, cero mantenimientos por más de 5, 6 años… esto nos pone felices porque es importante cuidar lo nuestro. Viene la extensión del malecón Aquiles Álvarez,

​alcalde de Guayaquil

El anuncio de la intervención coincide con las fiestas Julianas, en un momento en que la ciudad busca reencontrarse con sus ciudadanos y turistas. Puerto Santa Ana, con sus edificios modernos y vista al río, ha sido símbolo de regeneración y orgullo. Pero en los últimos años, también ha sido ejemplo de lo efímero: sin el mantenimiento necesario, incluso los lugares más vistosos se apagan.

Por eso, más allá de la inversión y las mejoras técnicas, la ciudadanía espera que la obra implique una visión de largo plazo. Que el sitio no solo luzca bonito, sino que tenga vida propia, actividades permanentes, rutas seguras, y conexión con barrios cercanos. Que no sea una postal vacía, sino un punto de encuentro real.

Tras una serie de pedidos ciudadanos por los hechos violentos que se registraron en Puerto Santa Ana, en el lugar fue estrenado hace unos días una Estación de Acción Segura. Cortesía

"Hace poquito inauguraron una Estación de Acción Segura (EAS) en el lugar y eso nos da algo de tranquilidad. Yo voy y vengo de Manta, tengo un departamento aquí, y realmente sí sentía algo de temor al ver que parecía que la inseguridad y la violencia iban ganando terreno en este sitio. Me alegra de verdad que se haya actuado a tiempo, es lo que se debería hacer siempre en Guayaquil. De lo contrario perderemos espacios que pueden ser mágicos, que tienen potencial y deben sí o sí volver a latir, como el Malecón del Salado y el Malecón Lineal, el mismo Guayarte... Son sitios que en su momento encantaron, pero que están hoy estancados", sentenció Fiorella Quezada, guayaquileña y residente del lugar.

