Puente de la Unidad “empapelado”: MTOP actúa tras quejas ciudadanas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha prometido retirar la propaganda electoral colocada a lo largo del Puente de la Unidad Nacional, luego de que el pasado 5 de enero comenzara oficialmente la campaña electoral en Ecuador. Este emblemático puente, que une a Guayaquil con el resto de la provincia del Guayas, amaneció "empapelado" con pancartas y carteles de los candidatos del movimiento oficialista ADN, liderado por el presidente-candidato Daniel Noboa.

Reacciones ciudadanas y retirada prevista de la propaganda

La publicidad, que generó incomodidad entre los ciudadanos, fue reportada en redes sociales. A lo largo del 6 de enero, muchos cuestionaron la cantidad de carteles, considerándola un "descontrol". "Esto es una locura, una completa payasada. Me pierdo entre los letreros y hasta me distraen. ¿Alguien no puede evitar este tipo de situaciones? Son un riesgo", expresó Leonardo Castro, un residente de Durán que se dirigía a Guayaquil a trabajar alrededor de las 7:00 de la mañana.

Poco después, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reaccionó a las quejas y, a través de sus cuentas oficiales, anunció que retiraría la propaganda electoral en el puente.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como ente competente del Puente de la Unidad Nacional y por disposición del ministro @RobertoLuqueN, procederá a retirar la propaganda electoral colocada en este espacio durante el feriado. https://t.co/INuhfCGaHM — Ministerio de Transporte y Obras Públicas 🇪🇨 (@ObrasPublicasEc) January 6, 2025

"El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como ente competente del Puente de la Unidad Nacional y por disposición del ministro Roberto Luque, procederá a retirar la propaganda electoral colocada en este espacio durante el feriado", indicó la publicación en la red social X, sin ofrecer más detalles.

Así amanece el Puente de la Unidad Nacional en Guayaquil. Ese aumento al IVA y las gasolinas que te clavaron, se está invirtiendo muy bien eh 👍 pic.twitter.com/3rJtM3MgSn — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) January 5, 2025

Contexto político y reglamentario de la campaña electoral

De acuerdo con el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña se extenderá hasta el 6 de febrero. Sin embargo, el inicio de la campaña se produce en un contexto de cuestionamientos sobre las licencias que, según varios sectores políticos, deberían solicitar los candidatos en funciones, así como la participación de figuras oficialistas en actos gubernamentales.

El pasado 30 de diciembre, el Pleno del CNE evitó incluir en su agenda una discusión sobre el artículo 93 del Código de la Democracia, que regula las licencias para la reelección. Aunque la consejera Elena Nájera propuso abordar el tema, su moción no recibió respaldo.

El 4 de enero, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se pronunció acerca de las licencias para los candidatos que buscan la reelección en los comicios generales de febrero. A través de su cuenta en X, Pita afirmó que el órgano electoral no tiene "facultad coercitiva" para exigir que los candidatos pidan licencia antes de que inicie la campaña. "Es un órgano administrativo que no tiene facultad coercitiva para exigir que los candidatos a la reelección pidan licencia antes del inicio de la campaña", indicó.

