El PSC pidió que el CNE denuncie el inicio de campaña en Carondelet de Noboa

Los reclamos por la campaña iniciada desde Carondelet no se hicieron esperar. El Partido Social Cristiano (PSC) hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que denuncie lo ocurrido ayer, 5 de enero de 2025.

Esa organización política dice que el presidente y candidato Daniel Noboa desacató lo que determina el Código de la Democracia sobre las licencias para que quienes buscan la reelección hagan campaña.

"Es público y notorio que el presidente Noboa ha desacatado esta norma lo cual obliga al CNE para que, de conformidad con el artículo 25 del Código de la Democracia, presente la respectiva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)", señaló en un comunicado publicado este 6 de enero de 2025.

El PSC se refiere al encuentro que tuvo ayer el presidente Noboa con sus simpatizantes en la Plaza Grande. Desde las 10:00 de ayer, la Policía permitió el ingreso de personas que apoyaban al Gobierno. Esto después de que el sábado 4 de enero, los alrededores de Carondelet fueron cercados.

Noboa salió al balcón del Palacio y aseguró que en cinco semanas vencerá. Esto en referencia a los comicios del próximo 9 de febrero de 2025. Hay que recordar que ayer arrancó oficialmente el tiempo para el proselitismo político y Noboa no solicitó licencia cómo lo establece el Código de la Democracia para los funcionarios que buscan la reelección.

Pero, el pedido del PSC no fue solamente para el CNE. Esa organización política, que también tiene a Henry Kronfle como candidato a la Presidencia, solicitó que la Contraloría actúe de inmediato “para evitar que se usen recursos públicos y sancionar a quiénes hayan cometido esta infracción”.

El pedido también fue a la Corte Constitucional

Además del CNE y la Contraloría, el PSC también planteó que se pronuncie la Corte Constitucional. “No puede seguir de espectadora de la vulneración del Estado de Derecho y debe intervenir de manera urgente”.

¿Por qué la Corte? Noboa y su Gobierno se sustenta en una sentencia de ese organismo de 2010. En ella se establece que no se contará como reelección las elecciones subsiguientes al periodo derivado de una muerte cruzada (disolución de la Asamblea).

Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que no puede actuar de oficio. Es decir, no puede emitir un pronunciamiento si no es mediante sus dictámenes y estos se originan con los recursos que se interponen en esa instancia.

La posición en el CNE

El Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado como entidad sobre la polémica decisión respecto a la licencia de Daniel Noboa. Sin embargo, el 4 de enero pasado, el vicepresidente de la entidad, Enrique Pita, se refirió al tema.

El CNE “es un órgano administrativo que no tiene facultad coercitiva para exigir que los candidatos a la reelección pidan licencia antes del inicio de la campaña”, escribió en su cuenta de X. Insistió en que el órgano electoral podía presentar una denuncia ante el TCE por una vulneración de la normativa electoral. Y ahora es justamente esto lo que plantea que se haga el Partido Social Cristiano.

