Elecciones 2025: Cucalón presentó acción de incumplimiento en el CNE contra Noboa

La queja en contra del presidente Daniel Noboa por el inicio de campaña desde Carondelet llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE). El también candidato a la presidencia Henry Cucalón (Construye) presentó un requerimiento de acción por incumplimiento de norma.

“El árbitro de eso debería ser el CNE. Pero ha sido un árbitro mudo”, señaló Cucalón. También mencionó que la Ley establece que nadie puede ejercer un cargo público siendo candidato y eso es lo que debe controlar el órgano electoral.

El argumento en contra de Noboa es que inobservó el artículo 93 del Código de la Democracia. En dicho artículo se establece que todo funcionario que va por la reelección debe solicitar licencia sin sueldo durante el periodo de la campaña electoral.

Ayer, Noboa recibió a sus simpatizantes en la Plaza Grande. En un Palacio de Carondelet decorado con banderas del Ecuador y altoparlantes, Noboa se dirigió a ellos y habló de los comicios de febrero próximo. También señaló que en cinco semanas vencerá y pidió el apoyo de los asistentes.

Hay que recordar que ayer, 5 de enero del 2025, inició la campaña. El primer mandatario no solicitó licencia y ejerce funciones siendo candidato con base en una interpretación que ha hecho sobre una sentencia de la Corte Constitucional de 2010.

En ese escenario, Cucalón indicó que el presentar la acción de incumplimiento en el CNE es el primer paso. “Esta acción se la presentamos para exigirle (al CNE) que actúe”, mencionó. Pero también indicó que, en caso de que el silencio se mantenga, la siguiente acción será ir a la Corte Constitucional.

El PSC también pidió acciones al CNE

Esta mañana, el Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado. "Es público y notorio que el presidente Noboa ha desacatado esta norma lo cual obliga al CNE para que, de conformidad con el artículo 25 del Código de la Democracia, presente la respectiva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)", señaló esa organización política.

Es decir, no presentaron ellos la acción pro sí solicitaron que el CNE lo haga ante el TCE. Justamente, el 4 de enero pasado, el vicepresidente del CNE Enrique Pita había dicho que esa era una atribución del órgano electoral ya que no tenía la facultad coercitiva para sancionar a los candidatos que no solicitaron licencia previo al inicio de la campaña.

Este 6 de enero de 2025, la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, nuevamente amaneció cercada y con la presencia de un fuerte contingente militar y policial.



