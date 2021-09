Ir al psicólogo, una necesidad de pago

Hablar de salud mental ya no es un tabú, mucho menos ‘un tema de locos’. Los cuadros depresivos y de ansiedad, sumados a los cambios en los patrones de sueño, generados como consecuencia de la COVID-19, destaparon una olla de problemas, lo que ha hecho que la demanda de ayuda psicológica se incremente en el país de forma significativa.

En el sector privado, donde las consultas pueden costar entre $ 25 y $ 90, las agendas están llenas. Por ejemplo, Sandra Moreira, psicóloga clínica y académica, afirma que ha notado este incremento, pues antes atendía en promedio cinco pacientes diarios y ahora son ocho. Y las solicitudes siguen llegando. “De hecho, tengo mi agenda llena por dos semanas completas. Si alguien me escribe ahora para solicitar una consulta, se la agendaría recién para la tercera y cuarta semana de septiembre. Y así estamos muchos”, asegura.

Contratar servicios particulares para el cuidado de la salud mental ha sido de enorme ayuda, afirma la paciente Lilibeth Suazo, quien viajó a Madrid en 2019 para hacer una maestría en Marketing y Dirección Comercial. La pandemia la obligó a regresar al país a mediados del año pasado, por el confinamiento, y eso le desencadenó una serie de problemas emocionales.

En el mundo Según la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas cada año se registran cerca de cien mil decesos prematuros por suicidio, la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

“Ir donde un profesional fue la mejor decisión que pude tomar. No solo porque logré dejar la ansiedad que estaba sintiendo, sino porque pude descubrir el origen de los problemas”.

Andrés Jiménez, maestro de secundaria, le confiesa a EXPRESO que con esfuerzo logra pagar de dos a tres sesiones por un problema depresivo causado, en cambio, por el teletrabajo. “La soledad y la falta de comprensión de mi familia me hicieron buscar ayuda”, cuenta.

Pacientes de todas las edades acuden al tratamiento privado, debido a que el sistema público tiene varias deficiencias, lamentan. Para la psicóloga clínica Deborah Adum, quien tiene su consultorio en la Clínica Kennedy, en Guayaquil “la atención (psicológica) está poco contemplada en los planes estatales. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) está privatizado porque tienes que ser afiliado; y el Ministerio de Salud Pública (MSP), que es a donde todos podríamos ir, tiene una escasa atención, máximo entre cinco y seis citas, lo que no es considerado un tratamiento para la persona”, indica.

Por la pandemia, la demanda de salud mental ha aumentado tanto los servicios de atención psicológica como la psiquiátrica. Sandra Moreira,



psicóloga clínica

Francisco Brito, presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicología Clínica, considera que existe un “problema real en la salud pública”. Advierte que la tasa internacional exige que “por cada 100.000 habitantes se debe tener entre 18 y 20 profesionales de salud mental, pero hay cantones donde hay 250.000 o 300.000 habitantes y apenas hay un solo profesional” de la salud mental.

El MSP, según datos oficiales publicados en su página web, hasta octubre de 2020 a escala nacional contaba con 848 psicólogos y 76 psiquiatras, lo que no cubre la demanda del país. “En los últimos cuatro años se ha desvinculado más del 60 % de la plantilla. Es preocupante”, dice Brito al analizar las cifras.

Frente a esta situación, a través de un correo electrónico enviado al departamento de prensa del MSP y del IESS, este Diario preguntó a cada una de las dependencias con qué personal de salud mental cuentan a nivel nacional, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por consejo de un amigo, terminé asistiendo a terapia para poder enfrentar varias situaciones de la mano de una profesional. Lilibeth Suazo,



paciente

A ambos también se les solicitó el detalle de las medidas que están tomando para cubrir las necesidades de los pacientes. Y teniendo en cuenta las quejas de los usuarios, se les preguntó además cuáles han sido los factores que jugaron en contra para que se dé ese déficit de personal humano.

Y es que según explica Betty Morejón, guayaquileña de 46 años, tuvo que esperar tres meses para intentar obtener una cita es los hospitales públicos (del IESS y el MSP), pero fue en vano. “En la pandemia perdí a seres queridos y estar encerrada me volvió temerosa y depresiva. Viví con terror, tuve pensamientos que ahora no soy capaz ni de contarlos. Busqué ayuda, pero no la recibí. Busqué atención en una clínica privada y aunque gasté mucho, más de lo esperado, estoy bien y no me arrepiento. Sin embargo, hay quienes no tienen esa suerte. Les toca entonces vivir con sus miedos y fantasmas y, ante ello, muchos pierden la batalla”, manifiesta.

En este punto, Morejón se refiere a los suicidios, un problema que, como ha publicado este Diario, se agudizó también durante la pandemia. De hecho, conforme a las cifras publicadas por el ECU-911, de enero a junio en el país se articularon 194 emergencias referentes a suicidios, un 37 % más que en el mismo periodo de 2020. Las provincias que más reportes tenían eran Guayas con el 28 %, seguido de Azuay con 10 %, El Oro con 7 % y Tungurahua con 6 %, hasta ese entonces.

Aunque es preocupante, es una realidad. La atención psicoterapéutica está muy poco contemplada dentro de los planes estatales. Deborah Adum,



psicóloga

La máster en Psicología Clínica Sandra Moreira explica que antes de la pandemia el 5 % de los pacientes necesitaban tener una interconsulta con psiquiatría para llevar adelante el proceso de manera interdisciplinaria. Actualmente, el 30 % necesita de atención psicológica y psiquiátrica a la vez, precisa.

Durante la emergencia sanitaria, en 2020 el MSP atendió a 231.000 personas con problemas de salud mental, a través de la teleasistencia, atención presencial y regular. Mientras que en 2019 fueron 2’078.638, en los tres niveles de atención.

El médico internista Galo Cornejo reconoce que el sistema público no ha fortalecido este apartado de la salud, que se ha vuelto una “necesidad básica para la familia, sobre todo para las jóvenes, que tienen mucha sobrecarga por los tiempos que vivimos”.