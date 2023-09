Guayaquil: un proyecto turístico que quedó en el olvido

El punto de información turística que fue ubicado el pasado 25 de abril, en el Malecón 2000, no funcionó como se ofreció, según un grupo de estudiantes universitarios, quienes atribuyen el fracaso del proyecto a la poca atención brindada por parte de las autoridades.

Guayaquil: se inaugura un punto de información turística en el Malecón 2000 Leer más

Jeremy Camacho, actualmente egresado en Turismo y quien participó del citado proyecto, detalló a EXPRESO que el plan fue promovido por la Empresa Municipal Pública de Turismo de Guayaquil, pero apenas duró unas cuantas semanas.

“No es que nosotros no apoyamos al proyecto de turismo, como dijo la señora Marangoni (presidenta de la institución de Turismo), sino que ellos no quisieron seguir trabajándolo. Nosotros siempre estuvimos ahí atendiendo a los turistas.

También te puede interesar: Larissa Marangoni: "Haremos un Guayaquil más verde para aumentar el turismo"

Era un lugar muy pequeño y no había condiciones para poder hacerlo, sin embargo nunca dejamos de trabajar, pese a que no había una remuneración, pero luego que hubo el cambio de administración no nos tomaron en cuenta”, relata Camacho, quien se lamenta que el proyecto no continúe, ya que considera que estaba dando frutos.

“Nosotros estamos dispuestos a servir al turismo de la ciudad, pero el proyecto quedó estancado, y no fue porque los estudiantes incumplimos, sino porque nunca hubo el real interés de hacer que se mantenga”, insistió el egresado.

El proyecto que buscaba promover el turismo en el centro falló Leer más

Actualmente, el punto de información se encuentra cerrado y no hay personas que den una guía a los turistas que se acercan por la zona, para conocer los distintos sitios turísticos que tiene la ciudad.

¿Quieres revisar más información de calidad? SUSCRÍBETE AQUÍ