Cira Roa vive en la manzana D16 en la ciudadela La Pradera 2, sur de Guayaquil. En marzo pasado, al intentar llamar a un familiar, se percató de que no tenía tono telefónico. Pasaron varios días y acudió a las oficinas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para conocer alguna respuesta.

“Me indicaron que es por el cambio de fibra óptica y que en unos 20 días máximo ya estamos nuevamente con el servicio”, relató la ciudadana. No obstante, han pasado casi cinco meses y Roa continúa sin servicio telefónico en su casa, aunque se mantiene al día.

“Mi hija pagó 14 dólares hasta mayo. Ella puso el reclamo y le dijeron que era por mantenimiento de línea. ¿De qué línea estamos hablando? Si no tenemos nada”, lamentó.

En la pantalla del teléfono en su vivienda se leen las palabras “Sin línea”. Ella no puede recibir ni realizar llamadas. Dijo que este ‘corte arbitrario’ le ha generado varios inconvenientes, sobre todo en su emprendimiento de manualidades.

“Yo ya no sé qué hacer, porque ir cada vez y cuando para que me digan que espere, que siga esperando, me tiene francamente indignada”, manifestó.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones anunció a inicios de año que se desarrollaría en varias provincias un proceso de migración de la red de cobre a la de fibra óptica.

Sin embargo, así como Roa, hay decenas de ciudadanos que se han quedado sin servicio telefónico, a la espera de esta migración de red. Durante varios meses no han recibido respuestas concretas por parte de la empresa pública, tras realizar los trámites respectivos y acudir varias veces a sus oficinas.

“Reclamo en Twitter y me piden mis datos, no me dicen cuándo vendrán a poner la fibra óptica. Lo peor es que si intento cerrar definitivamente la línea, los trámites son más tediosos. Yo he pagado todas mis facturas”, manifestó Cecilia Manosalvas, habitante de La Pradera 1.

Ella vive con su madre, Rocío, una mujer de 82 años. “Por su condición no se ha familiarizado con los celulares, se le complica mucho utilizarlos, por eso es muy necesario el teléfono convencional para nosotras”, expresó, con evidente malestar.

Ambas ciudadanas esperan que el servicio telefónico sea restablecido a la brevedad posible y que estos procedimientos no reflejen valores pendientes en las próximas planillas.

Este Diario envió un cuestionario a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para conocer el estado actual del proceso de migración hacia la red de fibra óptica en varias zonas del sur de Guayaquil.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta por parte de esta institución.

En su cuenta de X (Twitter), la entidad pública reacciona a varias quejas ciudadanas. Por los reclamos ante la falta de servicio telefónico desde hace varios meses, @CNT_EC responde a usuarios con la notificación de una visita técnica.

También les sugiere que “por solicitud del área técnica se debe realizar la migración del servicio a fibra óptica, esta migración no tiene costo adicional a tu factura y mejorará tu servicio”. Los usuarios esperan.