Eran las 15:00 del miércoles pasado y Henrry Carrascal, profesor de la maestría de Relaciones Internacionales, se sentó frente a sus alumnos, pero no lo hizo en su aula habitual de la Universidad de Guayaquil, sino frente a un ordenador y a través de un campus virtual.

Para los 70.000 estudiantes de grado y posgrado de esta universidad y de todos los centros de estudios primarios, secundarios y superiores del país, las actividades académicas y administrativas fueron interrumpidas esta semana debido al coronavirus que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En lo personal, la plataforma online es muy práctica porque ha sido de fácil uso. Una falla que podría tener es el Internet en casa, pero poco a poco nos adaptamos.



Camila Bazurto

estudiante de la Politécnica Salesiana



Ahora, la educación depende de un entorno virtual al que muchos han tenido que acostumbrarse en cuestión de días; mientras que otros están preocupados por la falta de logística (internet, computadora, etc.) para ser parte de este proceso.

Carrascal, quien imparte la clase de Derecho Internacional, comenta que este sistema virtual es una salida a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, en donde muchas actividades deben continuar, pero sin poner en riesgo la salud de las personas. “Los alumnos reciben sus clases en los lugares que mejor desean y se les entrega el material didáctico para que puedan reforzar su aprendizaje. Además, las clases quedan grabadas para cuando pueda verlas”, anota; al resaltar que los trámites administrativos también se dan por esta vía.

Lo dicho por el docente lo corrobora Carlos Tenorio, de la misma universidad, quien cuenta que para él ha sido interesante la modalidad virtual implementada. “He realizado consultas estudiantiles a través de este medio digital, aunque a veces, es lento”, manifiesta.

Me conecto a un aula virtual donde los docentes suben contenido e informan sobre los ejercicios a entregar para cada asignatura. Algunos usan vídeos de Youtube donde explican la tarea.



Andrés Mancero

estudiante de una universidad privada





Alexandra Medina, otra docente, explica que ella no cuenta con internet en casa y por ello se le complica formar parte de este proceso. “Trato de estar en contacto telefónico con otros compañeros para conocer alguna novedad”, acota.

Asimismo, docentes y estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) desarrollan sus actividades laborales y académicas de manera virtual, mediante la plataforma de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Cooperativo (AVAC).

Los docentes utilizan varios mecanismos para conectarse con sus alumnos. Cortesía

Al momento, 11.000 estudiantes de la sede Quito y 6.000 de la sede Cuenca se preparan para iniciar un nuevo periodo académico y continúan con el proceso de matrículas a través del portal institucional: www.ups.edu.ec.

En la sede Guayaquil se continúa con el proceso de inscripciones hasta mayo mediante acompañamiento virtual y servicio de mensajería en WhatsApp 0987873971.

Los docentes no podemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos buscar mecanismos para llegar hasta nuestros estudiantes. Las plataformas virtuales nos ayudan mucho.



Henrry Carrascal

docente de posgrado de la Universidad de Guayaquil



Más de 1.500 profesionales en las distintas áreas de tecnologías de la información, coordinaciones académicas, admisiones, comunicación, gestión web y redes sociales, contabilidad, gestión de talento humano, idiomas y bibliotecas se encuentran al servicio de la comunidad universitaria mediante la modalidad de teletrabajo.

Para ello se habilitó el acceso a través de VPN (tecnología de red) que facilita el trabajo desde los hogares de vicerrectores, directores de carrera, secretarias académicas, docentes y personal administrativo.

Sebastián Correa, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, se vale de la plataforma virtual que ha implementado este centro de estudios para seguir sus clases en casa, en estos días de cuarentena. “El uso de la plataforma me ha parecido sencilla por la inducción que he recibido en los primeros días. He presentado deberes de cálculo diferencial y mensajes por parte de los docentes por los foros del AVAC. El lunes empezamos clases en línea por la plataforma Zoom como nos han indicado los profesores”, comenta.

En otros centros de estudios, el panorama es similar.

ADMISIONES Y EXÁMENES POSTERGADOS

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), suspendió el proceso de admisión correspondiente al primer semestre de 2020, hasta que termine la emergencia sanitaria. El 65 % de 113.000 cupos que ofrecen las universidades e institutos tecnológicos están asignados, informó Agustín Albán, secretario de la institución.

Mientras que el Ministerio de Educación postergó para abril los exámenes remediales y de gracias.