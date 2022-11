Para Priscila Altamirano, recuperar la esencia del Puerto Principal permitirá además ver y redescubrir aquel entorno que resultaba amigable para las empresas y hacía feliz a sus miembros luego de las 17:00, en el pasado.

- ¿Qué motivó a De Prati a ser parte de esta iniciativa?

- La recuperación del centro, que tiene todo un simbolismo histórico y comercial, es fundamental para promover el turismo, el bienestar social y económico; y sobre todo es un primer paso a un desarrollo que impacta de forma positiva a la ciudad. Tener un centro renovado generará ese ambiente de confort y seguridad que permitirá a sus residentes o a quienes lo visitan recorrerlo, redescubrirlo y vivirlo. Nosotros hemos sido testigos de los cambios buenos y malos que ha experimentado el sector. Y ese deterioro que ha tenido es el que se debe revertir.

- ¿Para lograr así que el ciudadano vea a la zona como su primera opción para recorrer?

- Para eso y para convivir. De Prati ha sido parte de la historia de este núcleo urbano, ya que nuestra primera tienda se ubicó precisamente en 1951 sobre la calle Luque, y esa ubicación se mantiene. En este sector tenemos también nuestra matriz, yo llevo casi 20 años en esta empresa y recuerdo cómo en ese entonces podíamos caminar en paz. Nuestra jornada laboral terminaba e íbamos todos por un café, caminando, descubriendo las calles, espacios, viendo lo que había en nuestro alrededor y relacionándonos con los habitantes y comercios aledaños. Hoy eso resulta imposible. Cae la tarde y uno solo quiere salir corriendo por el peligro que representa hacerlo y eso es lo que debe cambiar.

Nosotros necesitamos que el sector sea digno, estéticamente bonito, regenerado; y con una actividad comercial y gastronómica múltiple. Priscila Altamirano

- ¿Apuntándole a que haya más seguridad? ¿Con policías? ¿Cámaras?

- Con la atención que se dé a los espacios públicos porque eso se transmite y se permea hacia el estado de ánimo y la percepción de seguridad que tenga el ciudadano. Si nos remontamos un poco al pasado, cuando la ciudad tuvo el Parque Centenario y el Hemiciclo de la Rotonda, se concibió a la avenida 9 de Octubre como un verdadero bulevar. Como ese espacio en el que debía predominar el peatón, la arborización, la iluminación y la seguridad... Esa idea fundamental con la que se concibió al centro debe ser, por lo tanto, recuperada. El hecho de tener sombra y corredores verdes, por ejemplo, favorecerían al bienestar ciudadano. Haría a la gente más feliz. La arquitectura de esta zona fue creada para protegernos del sol y la lluvia con sus soportales. Hoy los tenemos, están abandonados, pero si se los recupera y los complementamos a un desarrollo arquitectónico y urbanístico integral, la esencia de la ciudad la recuperaríamos. Los guayaquileños verían al centro como una opción.

- ¿Para vivir?

- Para todo. Para trabajar, para pasear, divertirse, como sitio de paso y sí, para poblarlo. Hace 20 años aún era posible ver en las mañanas a los escolares esperando el bus en compañía de sus padres para ir a los colegios, y a las familias paseando a sus mascotas. Este era un vecindario como tal y recuperar este concepto sería maravilloso.

- ¿De qué forma ese concepto los beneficiaría como empresarios?

- Habría dinamismo comercial y, con ello, más empleo. El centro sería un punto generador de empleo y de dinamismo comercial; y a la par, el desarrollo urbanístico también llegaría. He leído sobre las ideas de los urbanistas en este tema y pues, con un cambio de este tipo, en el que se integre además ese maravilloso río que tenemos, yo no duraría en hacer del centro mi lugar de residencia. No lo dudaría ni por un minuto. El centro es parte de mi vida y sé que tiene ‘ese algo especial’ que si evoluciona y pasa a un siguiente nivel y se torna más amigable y caminable, será atractivo para todos. Nosotros necesitamos que el sector sea digno, estéticamente bonito, regenerado; y con una actividad comercial y gastronómica múltiple. Que ahora esté vigente la opción de recuperar el sector es la oportunidad idónea y necesaria para que las nuevas generaciones se conecten con él.

- ¿Qué proyectos considera se deberían promover para lograrlo?

- A nivel comercial, hemos visto que Guayaquil ha generado todo un nuevo mundo de jóvenes emprendedores. Sería estupendo que entonces los atraiga para que expongan en nuevos espacios sus creaciones y desarrollo. Con ello, Guayaquil estaría apoyando y abriendo un mundo distinto solo para este grupo de personas, llenas de ideas nuevas que merecen ser tomadas en cuenta.