EXPRESO conversa con el rector-fundador de la Universidad Agraria del Ecuador, Jacobo Bucaram, quien expone las acciones que se ejecutan en el centro de estudios superiores, y las propuestas que se podrían ejecutar en la ciudad. Anhela que se le dé vida al río Guayas, con el transporte fluvial o motos acuáticas, y que le pongan nombres a los árboles y más áreas peatonales.

- ¿Cómo la Universidad Agraria se involucra en acciones o proyectos para sectores como, en este caso, el centro porteño?

- Fundamentalmente hemos realizado una serie de acciones como el estudio de la contaminación del aire que tiene que ver con las micropartículas, hoy que está erupcionando el Sangay, y que eso afecta los pulmones de los habitantes de nuestra ciudad y de buena parte del Ecuador. De igual manera estamos haciendo estudios con espectrofotómetro para determinar los contaminantes de los ríos... Tenemos un plan para sembrar un millón de plantas, que lo hemos hecho con labor comunitaria por parte de nuestros estudiantes para capacitar a la gente y rescatar las especies autóctonas. Hemos ido a muchos municipios a ofrecerles, por ejemplo, el control de ruido, y en un municipio cercano nos dijeron que no necesitaban eso. Desgraciadamente es así.

- Tocó un tema que se lo ha analizado en diferentes artículos: incrementar el arbolado urbano en esta zona para reducir las islas de calor. ¿Cómo podría hacerlo y cambiar el panorama?

- Estamos prestos a coadyuvar coordinando con el Municipio de Guayaquil. En algunos parques estamos ofreciendo toda la ayuda así como en el campo de la veterinaria. Lo hemos realizado. Esta universidad está dando apoyo y estamos comprometidos con la sociedad y el país. Se podrían hacer convenios con el Municipio, por ejemplo, para la reforestación del centro y no solo de eso sino que tiene que haber una serie de aditamentos adicionales como una serie de esculturas que se coloquen en la avenida 9 de Octubre y otras avenidas que embellezcan esto.

No entiendo por qué no existen motos de agua en la cuenca del río Guayas. No entiendo por qué no existe el alquiler de botes. Nos movíamos en lancha, hoy en día eso se ha perdido.

- ¿Se podrían aprovechar los edificios que están bajo la figura de bodegaje o abandonados?

- Lo que está de moda en el mundo es establecer áreas de cultivos en las terrazas. Podemos colaborar en la implementación de esas áreas. Nosotros tenemos viveros en Milagro (Guayas), no solo de plantas ornamentales sino de todo tipo de planta y ahí tendrían mecanismos las familias para disminuir el costo de la canasta con producción de alimentos vinculados como los hortícolas... las terrazas generalmente no tienen una gran tasa de ocupación.

- ¿Cómo pueden intervenir otras instituciones para darle más dinamismo a la zona?

- La ciudad debe ser replanificada. Deben existir mayor cantidad de áreas peatonales y sacar una gran cantidad de vehículos del centro, cambiar nuestra cultura de movilización y utilizar más la bicicleta, que no contamina; esa es una tarea de planificación. Hace falta urgentemente esa reestructuración. Veo con buenos ojos lo del Municipio con el tema de los parquímetros, de esa manera se disuade para que la gente utilice la transportación pública.

- ¿Y ha tenido algún acercamiento con el Cabildo?

- Hace falta aterrizar en planes, programas y proyectos. Estamos prestos a colaborar y en muchos municipios permanentemente piden nuestra cooperación. Por ejemplo, la letrerización de las plantas ornamentales y árboles para que la gente sepa qué es lo que hay en el centro, muchos ni conocen el guayacán.

- ¿Y en cuanto al río?

- Creo que es necesario el transporte fluvial para lo cual la Marina debería dar los parámetros, normativas para que esto funcione de la mejor manera. Anhelo y sueño que el río Guayas funcione con situaciones de carácter turístico. Tenemos una nave turística que la Aerovía no le permite moverse porque se chocaría, entonces creo que hacerlo en otro tipo de naves fomentaría actividades turísticas. No entiendo por qué no existen motos de agua en la cuenca del río Guayas. No entiendo por qué no existe el alquiler de botes para que la gente vaya a remar; hay atractivos muy grandes. Recuerdo que me llevaban de aquí, de Guayaquil, hasta Samborondón en una lancha y se hacía turismo y nos movíamos en lancha. Hoy en día se ha perdido y hay que recuperarlo.

- ¿De qué otra manera se sumaría a las ideas del rescate del centro?

- No nos sumamos, la propuesta de la Agraria es desde hace muchísimo tiempo y tiene que ver con la Quinta Ola del Progreso de la Humanidad, la Protección del Medio Ambiente.