Con la exhibición de más de 30 piezas arqueológicas, esculturas contemporáneas, bóvedas arqueológicas pedagógicas de la prehistoria del litoral ecuatoriano, entre otros atractivos históricos, abre sus puertas este sábado el Centro de Huellas Nativas, DAL, en el Parque Cultural de la Fundación Garza Roja.

EXPRESO conversó con el precursor de este proyecto, Ramón Sonnenholzner, quien dio detalles del objetivo de este nuevo lugar de aprendizaje histórico.

¿De dónde surgió la idea de crear el Centro de Huellas Nativas, DAL?

Todo inicia porque Lili Pilataxi, mi exmaestra del colegio Alemán, me regaló una vasija y me pidió que la ponga en el museo de la Garza Roja y no había un museo de ese tipo en el sitio. Días después mi gran amigo Chicho Ossa (Ernesto Ossa) me donó 300 piezas arqueológicas para un museo, pero no había. Igual, las cogí sin saber qué era lo que iba a hacer. Hasta que luego aparecen Ángela Zambrano y Schubert Ganchozo, que son grandes conocedores del tema, y finalmente ahí empezamos a desarrollar la idea.

¿Por qué se escogió este nombre y qué significan las siglas DAL?

Este es un centro que tiene que ver con la antropología y arqueología, pero también con nuestras huellas regionales que nos dan identidad, por eso el nombre. Y las siglas DAL, por Doménica Ossa, quien falleció de cáncer, ella era hija de mi amigo Chicho Ossa, quien donó las piezas arqueológicas, es un homenaje a ella; también por Antonieta Funes, que fue mi maestra y me enseñó todo lo que sé en arqueología; y en honor también a Lili Pilataxi, que fue mi profesora de prekínder y nos donó una vasija.

Esta es una de las obras que se exhibirán en el centro cultural. CORTESÍA

¿Cuál es el objetivo de la construcción del Centro Huellas Nativas?

Básicamente, transferir saberes. Lograr que las huellas dactilares que construyeron la base de la identidad de la sociedad sean conocidas. Queremos crear un centro cultural que reviva nuestras huellas. Que las personas conozcan más de sus antepasados y las culturas antiguas.

¿Por qué se escogió la Garza Roja como el sitio para que se establezca el Centro de Huellas Nativas?

Yo llevo 23 años trabajando en tratar de cambiar la visión de la región rural. Busco darle un ‘axis mundi’ a la cultura rural. Busco gente de Daule, Paján, La Pila, para construir un universo fantasioso donde la gente se pueda distraer y, lo más importante, aprender

¿Qué se tiene planificado para la inauguración?

Queremos hacer un homenaje a mis maestros de arqueología y a otros profesionales que han aportado en esta área y en la historia. Hay muchas personas que merecen ser reconocidas. No hay inspiración sin lectura. Además, se hará una exposición de decenas de piezas arqueológicas.