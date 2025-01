Presunto delincuente fue abatido tras atacar un local en el norte de Guayaquil

“No está muerto, levántate, hermano” gritaba desesperada una mujer junto al cuerpo de un hombre que yacía en la acera, frente a un negocio ubicado en el bloque 8 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil.

Junto al cadáver se encontraba un revólver que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado por Carlos Alberto Vera Ascencio, quien presuntamente intentó atacar el local y podría estar implicado en un crimen ocurrido minutos antes en la zona.

El mayor Alejandro Iza, jefe subrogante del distrito Nueva Prosperina, informó que se produjo un enfrentamiento entre policías del distrito y delincuentes que atacaron un establecimiento comercial en el sector. Este distrito ya acumulaba 45 muertes violentas entre el 1 y el 25 de enero.

“El ciudadano fallecido pertenecía a la organización criminal Los Tiguerones Igualitos, y se dedicada a amedrentar y extorsionar a los habitantes de la zona. Horas antes, se había registrado otra muerte violenta en este sector. Nuestras unidades investigativas están trabajando para determinar si estos hechos están relacionados”, indicó el oficial.

El enfrentamiento culminó con la neutralización de Vera Ascencio, mientras que otros delincuentes lograron huir tras disparar contra el local. Afortunadamente, no se registraron víctimas colaterales.

De acuerdo con testimonios de las víctimas de extorsión, varios individuos, que se identifican como miembros de una organización criminal, exigen pagos que oscilan entre 500 y 1.000 dólares.

“Estas personas se dedican a extorsionar. Apuntaron contra los servidores policiales y mantienen en zozobra a los vecinos del sector. Sus amenazas generan miedo entre los moradores, quienes incluso son sus propios vecinos”, agregó el jefe policial.

Pasadas las 11:00, el cuerpo de Vera Ascencio, quien tenía antecedentes penales por robo en 2020 y era conocido con el alias de Cascorro, fue retirado por personal de Medicina Legal. Sus familiares, aún incrédulos, se resistían a aceptar su muerte.

En la escena del crimen se encontró un revólver artesanal calibre 38, cartuchos calibre 38, una vaina percutida calibre 38 y dos vainas percutidas calibre 9 milimetros.

Más casos

En este mismo sector se reportó otra muerte. A las 09:00 de este 25 de enero, una mujer afrodescendiente, de entre 20 y 30 años, fue encontrada sin vida en el bloque 17 de Flor de Bastión. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.

Según información proporcionada por la Policía, la víctima presuntamente se dedicaba al expendio y consumo de drogas, lo que podría estar vinculado con su asesinato. La mujer no portaba ningún tipo de documentación al momento del hallazgo, por lo que no ha sido identificada. Según testigos, intentó huir de sus verdugos, pero no logró escapar.

